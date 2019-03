El presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, aseguró que desde la aplicación del nuevo esquema de política económica, se corrigieron "casi en su totalidad" los desequilibrios que "nos ubica ante la posibilidad de bajar la inflación de manera sostenida" aunque reconoció que el resultado de febrero seguirá alto.

Sandleris participó de un evento convocado por la Fundación Libertad y en su discurso desarrolló la perspectiva del BCRA para combatir la inflación de forma sostenida. "Hemos corregido casi en su totalidad los tres desequilibrios macroeconómicos que arrastraba la economía: el atraso cambiario, el tarifario y el déficit fiscal" dijo y aseguró que esto "nos ubica ante la posibilidad de bajar la inflación de manera sostenida".

El ministro reconoció que "la inflación de enero, 2,9% mensual, fue muy elevada, y lo más probable es que el dato de febrero también lo sea" al tiempo que invitó a analizar a más largo plazo.

Sin embargo, admitió "el sufrimiento" que la inflación causa en los "ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y es por ello que bajar la inflación es el objetivo principal de este Banco Central". "Vamos a lograr bajar la inflación y lo haremos sobre bases sólidas", dijo. A partir de allí el jefe de la entidad monetaria señaló que "el tipo de cambio real hoy se encuentra 59% por encima del nivel que tenía antes de la salida del cepo. El déficit de cuenta corriente del cuarto trimestre (desestacionalizado y anualizado) fue de 1,2% del PIB, 3,8 puntos más bajo que en 2017".

En el aspecto fiscal, advirtió que "el déficit primario se redujo de cerca de 5% en 2015 a 2,4% del PIB en 2018. Y no habrá déficit primario en 2019". Sandleris recordó que con el nuevo esquema de política monetaria se cumplieron o hasta sobrecumplieron las metas "en los primeros cuatro meses del esquema. Y lo haremos también en febrero". De allí que aseguró la necesidad de "mantener la disciplina monetaria". "Los desequilibrios que han impedido bajar la inflación de manera sostenida en el pasado están resueltos o próximos a resolverse", dijo.

Aclaró que el problema inflacionario "no se trata de un fenómeno reciente. La inflación fue menor al 10% en sólo 17 de los últimos 75 años" y reconoció que "Argentina tiene una inflación mucho más alta que la de casi todos los países de la región. Excluyendo a Venezuela, que atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, nuestro país tiene la inflación más alta en América del Sur".

"Ahora debemos ser perseverantes, sabiendo que los resultados no son inmediatos, pero sin dudas llegan. Lo demuestran los casos de países cercanos al nuestro que ya se han acostumbrado a vivir con inflaciones de un dígito. No hay ninguna razón por la que no podamos lograrlo", concluyó.