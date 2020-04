El presidente Alberto Fernández anunció este viernes la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de abril inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo para las grandes ciudades y una etapa "administrada"que permitirá a los gobernadores de provincias proponer aperturas en algunas actividades o regiones.



El presiente dijo que la cuarentena debe seguir en vigor porque demostró que sirvió para aplanar la curva de contagios en medio de la pandemia.



Fernández, en la quinta de Olivos realizo la conferencia Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud).

.

"Les pido que hagamos un repaso de un problema que tenemos asumir, entender, y darnos cuenta de la dimensión. Quiero que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado , que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna, y que el único remedio que los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tiene sentido es resguardarse en las casa de cada uno" dijio para comenzar y luego agregó: "Por lo tanto tenemos que recurrir a eso para lograr el objetivo que nos marcamos el primer día que es aletargar el contagio haciendo más liviana la velocidad de contagio, para garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten. Nosotros llevamos desde el día 20 de marzo una cuarentena que se extiende hasta el lunes próximo".

Condolencias

Paro en este momento para solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a los familiares que han perdido un ser querido, no lo pude hacer hasta acá pero quiero hacerlo porque cada persona que falta es un dolor que guardamos en nosotros.

Resultados de la primera etapa de la cuarentena

"Lo que logramos en ese tiempo: el 20 de marzo, que iniciamos la cuarentena, la velocidad de contagio era que cada 3,33 días se multiplicaba el contagio; de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Hoy, 7 de abril, logramos que esa velocidad sea de 10,29%, es decir que para que se multiplique dejamos pasar 10 días", manifestó el presidente durante la conferencia.



Luego comentó que "esto es el efecto de la cuarentena, achatar la curva. Ahora el que contagia al segundo no demora tres días sino 10,29. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aun".



"Les cuento todo esto porque es un logro de cada argentino y cada argentina, de la socieda. toda, me parece importante que lo sepamos para que entendamo. que tanto esfuerzo no es en vano, porque en la medida que ganemos tiempo construimos mejores condiciones para atender a los que se infectan", dijo Fernández.

Logros de la cuarentena

Al respecto el mandatario expresó que: "Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso -el 4 de marzo- hoy teníamos que haber tenido 45 mil casos, y tenemos 1975. Hoy tenemos el 4,16% de lo que podíamos haber tenido. Con las perspectivas iniciales estaríamos ocupando el 83% de las camas, estamos lejísimo. A la fecha el porcentaje de ocupación de camas de terapia es de 3,9%. El porcentaje sigue siendo qu. de 100 que se enferman 80 se recuperan con un tratamiento leve, del 20% restante, termina en terapia intensiva el %5 y el otro 15% termina en internación pero sin recurrir a terapia intensiva, con los famosos respiradores".

Así explicó Alberto la situación del Covid-19 en nuestro país.



"Todo lo que acabamos de ver lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Hemos logrado acotar mucho los términos de contagio, la velocidad de contagio, pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Es necesario que lo entendamos. Nadie sabe cuánto tiempo, cuándo va a terminar este martirio", indicó confiado el presidente y luego expresó: "Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Que no es verda. que todo esto es inútil. Porque finalmente si en verdad hubieran sido 45 mil los casos que hoy deberíamos haber soportado, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Gracias a Dios no existen y son vidas que de algún modo salvamos entre todos, cumpliendo la cuarentena".

Seguimiento de los repatriados

"Nos preocupó mucho la llegada de gente del exterior, porque hay que tener en cuenta que los que viajan tienen serio riesgo de quedar infectados y traer esa infección a nuestras tierras y de infectar a otros. Entonces hicimos una app que hoy ya la tiene más de 1 millón de personas que vinieron del interior en el último mes y medio. Esa app nos permite ver dónde están los que han llegado. Llegaron en total en los últimos 28 días 217mil personas que están en corredor norte de. Conurbano, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Allí está el riesgo. Qué pasa con cada una de esas personas?. Esas personas hicieron una declaración jurada. les pedimos que bajen la app y pudimos ir siguiendo su comportamiento desde el día que llegaron en adelante, a través de Migraciones", recordó Albero sobre las tareas señaladas.



Luego hizo referencia al tratado del caso: "Nos comunicamos con las personas, les preguntamos a quiénes vieron, a los que vieron también los llamamos, y fuimos individualizando a las personas que corren riesgo de contagiarse por haber viajado o haber visto a alguien que viajó. Este mapa nos permite ver cómo estamos. El problema siempre se concentrar en ella zona centro, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ahí están los focos donde llegaron los pasajeros y trajeron el virus".



Más tarde comentó que: "Los últimos 14 días: es el tiempo en que supuestamente el virus puede circular en una persona. Son los 14 días en que una persona puede contagiarse. Dicen los médicos que generalmente cuando una persona se infecta esto ocurre entre el día 4 y 6 del contagio, pero entre el día 6 y el 14 ha. mucha gente que no tiene síntomas pero sigue cargando el virus y puede seguir contagiando. Estos son los repatriados. en los últimos 54 días 18.797 personas. La mayoría de Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe".

Comparación internacional

Si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100 mil habitantes de cada país: Argentina el 4,19%. 119% EE.UU, 8,40% Brasil, 31,24% Chile, 15,94% Perú, 28,14% Ecuador, México 2,16%, Colombia 4,17%, Uruguay 12,21%. Tuvo sentido ésto. y tiene sentido el esfuerzo. Quiero que entendamos que no fue en vano quedarse en casa, que fue bueno, que nos alivió el problema que aún existe.

Continuidad de la cuarentena

"Hemos decidido seguir la cuarentena. Exactamente en los mismos términos que existen hoy, con lo cual, solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y centros urbanos. Hablamos con los gobernadores por teleconferencia y les propusimos que ellos expliquen qué es lo que ven como posibilidad, para ir levantando la cuarentena en lugares puntuales", comentó el mandamás sobre las medidas tomadas.

La misma ahora sera "administrada"

"Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena: la cuarentena administrada. La cuarentena existe tal como está hoy, y vamos a focalizar lugares o actividades donde pueda ser liberada. Cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores plantearon la existencia de pequeños pueblos muy aislados, rurales, que no registran ningún caso de infección y que hacen toda su vida internamente, que no tiene mucho sentido mantenerlos asilados porque no se conectan con el afuera".

Aislamiento comunitario

Al respecto, Alberto indicó Tenemos además una experiencia que venimos haciendo con resultado incierto en los barrios más humildes de la Gran Buenos Aires. Como allí es muy difícil controlar la cuarentena individual, nos propusimos cuarentena comunitaria, garantizando que nadie salga ni entre al barrio. Hoy me decía el Dr. Cahn una cosa que todos tenemos que guardar en la cabeza: el virus no nos busca, nosotros vamos a buscar al virus. El virus no está en el aire buscando cómo entrar en la ventana de mi casa. Nosotros nos exponemos cuando nos concentramos en un lugar con gente. Nosotros somos los que vamos a buscar al virus. Si nos quedamos en casa el riesgo de encontrarnos con el virus es nulo.

Nosotros nos hemos propuesto ver, a partir de lo que los gobernadores han dicho, escuchar casos de comunidades que pueden seguir funcionando por si mismas, sin conectarse con lugares en riesgo, y actividades tales como actividades rurales, que entendemos que podemos aceptarlas. A partir de mañana el Jefe de Gabinete se contactará junto al Ministro del Interior, con cada gobernador, que le dirá cuál es pueblo que cree que hay que declarar en cuarentena comunitaria, qué tipo de actividad cree que puede llevarse a cabo y analizaremos con la gente de Salud la viabilidad de esto. También voy a consultar a los epidemiólogos. Iremos viendo poco a poco dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena.

DNU con nuevas excepciones

"Eso va a ocurrir a partir del DNU que estamos firmando mañana. La decisión ya está tomada, mañana va a estar publicado el DNU. Va a haber además una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete que es la autoridad que puede administrar la cuarentena. Hay algunas actividades que vamos a permitir. Por ejemplo, porque nos lo ha planteado la Ciudad de Buenos Aires y municipios; necesitamos que estén habilitados los talleres de autos para reparar los vehículos -patrulleros , ambulancias- utilizados por aquellos exceptuados para cumplir tareas. Lo mismo gomerías, vamos a permitir la producción de neumáticos y apertura para arreglar los que haya que arreglar. Estamos analizando permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas por una persona de su cercanía, solo dentro de los limites próximos a su domicilio, al efecto de lograr un tiempo de dispersión a alguien que el encierro lo complica. Esto incluye también a personas autistas. El resto vamos a esperar qué nos dicen los gobernadores y a partir de allí vamos a ir resolviendo. Cada gobernador que venga con una propuesta vamos a proponer que nos traiga un protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta, y las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo que van analizar las autoridades de salud".

Acuerdo social para la flexibilización de la cuarentena

"Ahora entramos en una segunda instancia de este tiempo, es una pelea difícil contra un enemigo invisible que no sabemo. quién de nosotros lo lleva y contagia, por lo tanto debemos preservarnos estando en nuestras casas. Les pido que así como hicieron hasta ahora sigan haciendo lo mismo. Quédense en sus casas. Eso es lo que está permitiendo estos primeros resultados. Estamos muy lejos de haber llegado a la meta. Quiero marcar lo importante de que sigamos cumpliendo la cuarentena. Que nadie se vuelva displicente frente a estos datos porque pueden cambiar enseguida y como vamos a administrar a apertura de esta cuarentena quiero proponerles un pacto: muchos gobernadores me han planteado que la gente pueda hacer actividad física saliendo e sus casas, creo que eso, hoy consulte con epidemiólogos, lo podemos hacer si administramos las salidas, nos damos un tiempo y nos damos una cercania dentro de la casa. Correr dentro de 5 cuadras a la redonda de la casa, diferenciar para que un día salgan los que el DNI termina en 0 otro día los que termina en 1, lo que hace falta es tomar un compromiso todos que es cumplir, porque si no vamos a estar obligados a volver para atrás. Quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social en asumir la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda".

Bancos

A partir del lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público. La gente va a tener que pedir turnos, va a ser algo parecido a supermercados, van a tener que respetar el horario del turno, no dejar aglomerar gente y tomar distancia social . El distanciamiento social en las calles es central.

Agradecimiento a trabajadores

"Así como les doy las gracias a todos los que han respetado la cuarentena, les doy las gracias a todos los que han cumplido sus funciones porque fueron exceptuados. el comercio, supermercados, los que venden alimentos, los que producen alimentos, encargados de edificios. Quiero agradecer a los que recolectan basura, los que trabajan en seguridad, médicos, medicas, enfermeros, enfermeras, a todos los que se pusieron al hombro este problema para que, dentro del formidable cambio de vida que estamos viviendo nos permiten llevar nuestras vidas del modo más tranquilo posible".

Adultos mayores

"Entramos en una instancia donde hemos hecho recomendaciones a las provincias para que respeten los mayores adultos las cuarentenas. Son los que más riesgo corren. Es muy importante que lo entendamos. La mortalidad total en el mundo de menores de 50 años es del 1%, pero el menor de 50 tal vez sea el portador y termine matando a alguien mayor de 65 años porque la mortalidad es del 80% . Para ellos hemos fijado recomendaciones para que cada provincia y municipio lo adecue a su realidad pero la recomendación es buscar el mayor aislamiento de los mayores adultos. En CABA los encargados de edificios están asumiendo la responsabilidad de ayudar a los mayores adultos que viven solos a que hagan sus trámites para que no tengan que salir y hay un montón de voluntarios que ya se han inscripto con el mismo propósito. Tenemos que empezar esta etapa con alegría porque el esfuerzo tuvo sentido, y esto es el resultado de una sociedad que entendió, y celebro ver el alto nivel de adhesión social que tiene la continuidad de la cuarentena; es un logro como sociedad y tenemos que seguir trabajando igual. No nos relajemos, sigamos con mucha atención y si seguimos haciendo las cosas bien, es muy posible que las cosas terminen saliendo bien".

Meta de la cuarentena



Para concluir remarcó: "Vamos a extender la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir, entiendan que estamos en un escenario dinámico, la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace, por eso quiero que todos seamos con responsables de salir de la cuarentena. La mejor forma de salir e al cuarentena es cumplir con la cuarentena". Asimismo, se permitirá la salida de personas discapacitadas y con autismo, por ejemplo, dentro de los límites cercanos a sus domicilios para morigerar la presión del encierro.



