En el marco del encuentro del Consejo Partidario del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en la ciudad balnearia de Santa Teresita, el diputado nacional y referente bonaerense, Fernando Espinoza sostuvo que “uno de los temas centrales de la reunión tuvo que ver con los tarifazos y vamos a trabajar para declarar la emergencia tarifaria en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, esto significa retrotraer los precios de las tarifas a diciembre 2017”.



De esta manera, intendentes y referentes de todos los sectores del PJ bonaerense participaron del encuentro con varios ejes de discusión para este importante año. Entre los temas a tratar, se encuentra la declaración de emergencia tarifaria no sólo en la provincia sino en el país, posibles formas de abordar el aumento del narcotráfico y la inseguridad en la provincia, y la compleja situación que atraviesa la educación ante la posibilidad de que nuevamente no inicien las clases en tiempo y forma.



“Desde el peronismo vamos a tener una boleta única con un frente pluralista y democrático en la provincia de Buenos Aires, con un solo candidato que será un candidato del consenso”, avisó el diputado.



En este sentido, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario dijo: “Estamos definiendo el camino que necesita nuestra gente, cada vez que recorremos distintas ciudades vemos la situación de las tarifas, la falta de trabajo, como ha bajado el turismo, como se ha perdido empleo y gente que no puede llegar a fin de mes. Hoy venimos a hacer una propuesta desde el Peronismo, contra lo que ha hecho María Eugenia Vidal en la provincia, que fue deteriorar la calidad de vida de los bonaerenses”.



“Estamos todos reunidos acá porque más que los nombres y las candidaturas, a nosotros lo que nos importa es llegar unidos para poder gobernar la provincia y la argentina, para llevarle soluciones concretas a todos los bonaerenses”, sostuvo Espinoza. Más tarde sentenció: “Porque nosotros no especulamos políticamente como hacen (Mauricio) Macri y (Maria Eugenia) Vidal, que lo único que quieren es ganar para seguir favoreciendo a los sectores más concentrados del país”.



En la misma línea, y con respecto a la caminata que realizaron en horas de la noche en la ciudad costera, el ex intendente matancero subrayó que “hay algo que nos caracteriza y diferencia de Vidal y de Macri, es que podemos caminar en cualquier calle, y la calle habla, como nos pasó anoche en Santa Teresita, que vinimos a escuchar a la gente y pudimos hablar con turistas, comerciantes y vecinos y que nos cuenten qué es lo que les pasa y cuáles son sus necesidades. No me los imagino a Vidal y Macri pudiendo caminar tranquilo por las calles de Santa Teresita”.



En relación a la posibilidad de unidad y la búsqueda del mejor candidato a la gobernación, Magario resaltó: “La unidad es fundamental para la provincia, estamos preocupados por las cuestiones de nuestra gente y la decisión política de esta reunión es conformar un gran frente de unidad y una boleta única. Este es el camino y no la discusión de desdoblamiento, que daña a los bonaerenses por el costo que tendría y mueve la realidad de las cuestiones importantes de los bonaerenses”.