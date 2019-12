El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció que a partir del 1 de enero quienes hayan tomado créditos con la Anses, sean jubilados, jubiladas o beneficiarios de asignaciones, tendrán una reducción de 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés, medida que beneficiará a 5,5 millones de personas.

Vanoli adelantó que durante enero, febrero y marzo los jubilados y beneficiarios de asignaciones "no van a pagar la cuota" de los créditos que contrajeron con esa administración, como medida adicional a la baja de la tasa de interés de entre 11 y 12 puntos, y a los aumentos de suma fija que recibirán en diciembre y enero, como parte de un paquete de medidas para "recuperar los ingresos de los más vulnerables".

El titular de la Anses hizo estos anuncios durante una conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno tras una reunión con el presidente Alberto Fernández. Según aclaró, la reducción en la tasa de interés "es tanto para los créditos otorgados como para los que se van a otorgar". "Esto implica pasar de una tasa promedio del 42% al 31% y las tasas de referencia para las asignaciones pasan del 48% al 36%", precisó el funcionario, y resumió que ello significa una "mejora de entre el 8% y 12% en el haber para quienes reciben jubilaciones o asignaciones".

Vanoli advirtió que "se vive una situación muy difícil" por lo que el Gobierno decidió una "medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con la Anses, no van a pagar la cuota, es decir esos tres meses quienes tomaron créditos no van a pagar nada y eso se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas a determinar".

El funcionario aseguró que el objetivo es que quienes "perciben las asignaciones y los jubilados tengan más dinero disponible y combinando esto con el bono que se otorga en diciembre y enero (dos sumas de 5.000 pesos y una de 2000 para los que cobra la AUH), y las distintas medidas que el gobierno ha adoptado, se atiende dos objetivos básicos".