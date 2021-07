Frente a la detección de nuevos casos de la variante Delta de coronavirus en Córdoba, el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, afirmó que es importante "reforzar el aislamiento" en la provincia. La nueva cepa tiene un "alto nivel de transmisibilidad" y según el funcionario, la jurisdicción cordobesa debería tomar medidas más eficaces.

El pasado jueves, el Ministerio de Salud de la Nación informa que la dirección de Epidemiología de la provincia de Córdoba notificó un caso de variante Delta en un viajero procedente de Lima, Perú, a partir del cual se detectaron 13 casos positivos relacionados en sus familiares, de acuerdo a la investigación epidemiológica realizada. De los 13 casos relacionados que fueron analizados en el Laboratorio Central de la provincia, en 12 se determinó la variante Delta, mientras que aún no fue identificada en el restante.



"Es algo que en algún momento podía pasar y lo importante es reforzar el aislamiento y que entendamos que no son cuestiones individuales sino colectivas y afectamos a terceros, además de responder rápidamente como lo hizo la jurisdicción e ir identificando toda la cadena epidemiológica para poder minimizar el impacto y reducir la posibilidad de que esto se transmita a una parte muy sustantiva de la población", señaló el funcionario en diálogo con Radio AM 870.

.



También se refirió a la falta de rigidez por parte de Córdoba en cuanto al aislamiento de las personas que vienen del exterior. Según el, deberían haber implementado el sistema de hotelería con más firmeza. "Las medidas que toman las jurisdicciones son distintas, algunas son más eficaces que otras", sentenció.

"Si se aíslan los casos adecuadamente, la posibilidad de escape es menor, se están haciendo evaluaciones y tomando medidas aunque haya sido mínimo el contacto con el primer portador de la variante Delta, para que se aíslen", añadió.

Respecto a las características de la variante Delta, el funcionario recordó que la mutación de esta cepa tiene una "alta transmisibilidad", similar a la Gama en cuanto a la velocidad, lo que hace que el número de casos crezca rápidamente.

#HOY | �� Hablamos con Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias de @msalnacion, sobre el contagio de 13 personas en Córdoba por un confirmado de la variante Delta



�� “Hay que ver toda la cadena de contactos”



Más info acá ���� pic.twitter.com/Y8WlLB6b05 — Ahí Vamos (@ahivamos870) July 30, 2021



También se refirió a la población vacunada. "Esta variante tiene bajo impacto de complicación pero obliga a que las personas se aíslen. Esto hace que volvamos a circunstancias que afectan la movilidad y la vida de las personas, pero tenemos que ser muy cuidadoso con esto", sostuvo.



A su vez, el funcionario informó que se encuentran reforzando la comunicación en la campaña de vacunación y sostuvo que se debe continuar apuntando a un grupo de la población, algunos menores de 35 años, "quienes entienden que la enfermedad les puede impactar en forma menor". "La vacunación no es un hecho individual sino social y colectivo", finalizó.