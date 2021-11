Falta una semana para las elecciones generales donde se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, y 24 de los 72 del Senado de la Nación el próximo 14 de noviembre. ¿Cuándo empieza la veda electoral y qué no se puede hacer?

La veda electoral de cara a las Elecciones 2021 comenzará el viernes 12 a las 8 de la mañana. Las prohibiciones están vinculadas a la propaganda política que se aplican cuando se lleva adelante un sufragio.

En nuestro país, desde los 16 años podemos elegir a nuestros/as representantes.



¡Participá en las #EleccionesArgentina! pic.twitter.com/ox26Yjai3g — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) November 1, 2021

Elecciones 2021: ¿Qué es la veda electoral?

La veda electoral aplica prohibiciones legales que se relacionan a la propaganda o campañas políticas que se llevan adelante durante el período de elecciones y días previos.

Estos días de veda electoral se los considera como una jornada de reflexión antes del momento de emitir el sufragio.

Durante la veda electoral está prohíbido hacer actos públicos de campaña, proselitismo electoral, publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.

48 horas antes, como parte también de la veda, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, como también todo tipo de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

.

¿Cuándo empieza la veda electoral?

En las elecciones generales de este año la veda electoral comenzará a regir 48 horas antes del sufragio previsto para el 14 de noviembre por lo que comenzará a regir esta normativa dispuesta por la Cámara Nacional Electoral (CNE) el viernes 12 de noviembre a partir de las 8 de la mañana.

¿Qué no se puede hacer durante la veda electoral?

No se puede realizar actos públicos de campaña

No se puede hacer proselitismo electoral

No se puede publicar y ni difundir encuestas o sondeos preelectorales . Esto también rige durante la elección y hasta 3 horas después del cierre del sufragio.

. Esto también rige durante la elección y hasta 3 horas después del cierre del sufragio. No se puede vender bebidas alcohólicas hasta tres horas después del cierre de comicios.

hasta tres horas después del cierre de comicios. No se puede ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino. Los electores tienen prohibida la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de cerrado el sufragio.

Tanto los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados como reuniones públicas que no refieran al acto electoral, como también obras de teatro, podrán realizarse entre el viernes y el sábado, pero no durante el desarrollo de los comicios que darán comienzo a las 8 de la mañana del domingo 14 de noviembre hasta las 21, pasadas las tres horas de su cierre.

¿Dónde voto en las Elecciones Generales?