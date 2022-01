La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez se reunió con el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales local Victorio Pirillo y llegaron a un acuerdo de otorgar un 10% de aumento al básico y a las bonificaciones de los empleados municipales en dos partes (5% en febrero y 5% en marzo), impactando también en el aguinaldo.



Por otra parte, tras una positiva negociación se decidió adelantar al mes de mayo la discusión paritaria que fijará el aumento salarial de los trabajadores.



El pedido de los gremios a la Intendencia en enero fue el siguiente: “Visto y considerando que las paritarias son anuales; que estas vencen en el mes de Julio y no pudiendo dejar de tener en cuenta la depreciación monetaria, el incremento de la canasta familiar y otros factores solicitamos a la intendenta el adelantamiento en 100 días y un refuerzo salarial al básico que beneficie a los activos y jubilados (fortaleciendo también la caja de jubilación provincial IPS)”, indicó Pirillo.



"Sabemos que tal erogación implica un esfuerzo significativo para la Comuna porque no se trata de una suma dineraria 'en negro' y que el mismo no resuelve el problema de fondo, pero ayuda hasta que en paritarias se defina el aumento salarial anual que regirá para el sector de trabajo ut supra mencionado", afirmó el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales local.



“Valoramos el gesto de la Intendente Soledad Martínez de haber escuchado a los trabajadores y tener una mirada solidaria porque hoy todo suma y la verdad es que nadie esperaba nada hasta el mes de julio de 2022 que es el mes de nuestra paritaria”, agregó Victorio Pirillo.