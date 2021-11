A 11 días de las elecciones general del 14 de Noviembre, la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Maria Eugenia Vidal continúa con sus recorridas de campaña, en este caso visitó el sur de la ciudad acompañada del primer candidato a legislador porteño, Emmanuel Ferrario y su compañera de nómina, Paula Oliveto.

"Estamos viviendo un momento muy grave, esta es la peor crisis desde el 2001 y estamos en manos de un gobierno al que no le importamos, la peor crisis en las peores manos", expresó Vidal en declaraciones radiales y agregó: "Este gobierno nos estafó y no hizo lo que prometió en las elecciones del 2019, no vino un gobierno ni mejor, ni con mas dialogo, ni moderado, ni con asado, ni aumento de jubilaciones, sino que aun peor nunca nos escucharon y después de las paso y el basta atronador de las urnas, tampoco escucharon y volvieron a lo peor del pasado ".

Durante el evento, Vidal y Ferrario recorrieron el Centro de Apoyo Productivo que alberga un total de 9 emprendimientos productivos de los rubros textil, calzado, electrónica, cotillón y carpintería. Cada uno de los emprendimientos cuenta con un taller de 36m2 con provisión de energía eléctrica y tablero individual en cada espacio de trabajo, baños y cocina compartidos.