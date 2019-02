La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inauguró este martes en Campana una nueva unidad carcelaria modelo y destacó que era "la primera cárcel que se construye en 20 años" y que estará destinada a la reinserción social de jóvenes de entre 18 y 21 años.



Vidal recordó que cuando asumió sus funciones encontró un sistema penitenciario "abandonado" y ahora, remarcó, el camino de la seguridad "incluye la reinserción de aquellos que cometieron un delito".

Además esta Unidad Modelo va a contar con un espacio de atención a adicciones para acompañar a los jóvenes que tengan problemas de consumo y una unidad sanitaria donde se pueden atender en casos de emergencia. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 12 de febrero de 2019

"Es un desafío y vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esta unidad. Queremos demostrarle a la gente que el camino de la seguridad incluye la reinserción para los que cometieron un delito", afirmó luego de recorrer el nuevo penal junto al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari.

La nueva unidad penitenciaria ofrecerá a más de 600 jóvenes de entre 18 y 21 años la posibilidad de completar estudios secundarios y terciarios y capacitarse en talleres laborales, para facilitar su reinserción social al momento de que se cumplan sus condenas.

El proyecto prevé la plena ocupación de los internos a través de la educación, el trabajo, el deporte y el abordaje asistencial intensivo, enfocado en la salud y las adicciones.



La Unidad Modelo alojará a jóvenes de sexo masculino que cumplan una pena menor a los cinco años de reclusión, relacionada solo con delitos como robos, hurtos o encubrimientos.



"Esta es la primera cárcel que se construye en 20 años", dijo la gobernadora tras apuntar que cuando asumió su gestión, se encontró "con un sistema penitenciario abandonado".



Explicó que, desde el próximo lunes, llegarán presos de otras unidades, que "no son homicidas, ni secuestradores o violadores".

Vidal afirmó que los presos de la nueva cárcel "no son homicidas, ni secuestradores o violadores".

"Han robado, y lo que suceda en su tiempo de detención es clave para que no cometan otros delitos", subrayó.



Agregó que previo a las reformas que impulso el gobierno bonaerense, "los detenidos no tenían qué hacer durante el día, no trabajaban ni estudiaban, y no tenían ni espacio de recreación".

Hoy en Campana inauguramos una Unidad Modelo para jóvenes de entre 18 y 21 años que hayan cometido delitos menores y que se comprometan a aceptar ciertas condiciones, como estudiar, aprender un oficio, trabajar en la huerta, y convivir sin violencia. pic.twitter.com/Lw8qlIpHsq — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 12 de febrero de 2019



"Esto empezó a cambiar. Ahora habrá 3 mil plazas nuevas para fin de año y la mayoría de los detenidos hoy estudia o trabaja", informó Vidal.



La mandataria reconoció que el desafío "no solo fue el de trabajar en un sistema carcelario abandonado, sino mostrar que la reinserción es posible, porque lo que pasa adentro de las cárceles también tiene que ver con la seguridad".



En esa línea, apuntó que cuando la reinserción "no se hace bien viene la reincidencia", y enfatizó en que "si el Estado no llegó cuando hubo un primer delito, tiene que estar para evitar un segundo".



Según números oficiales, en el sistema carcelario bonaerense se encuentran alojados 3.567 jóvenes que tienen entre 18 y 21 años, que conforman la población más vulnerable. De este total, un 7% tiene 18 años, un 19% tiene 19 años, 31% tiene 20 años y el 43% tiene 21.

La gobernadora @mariuvidal inauguró una nueva Unidad Carcelaria Modelo destinada a la reinserción social de más de 600 jóvenes de 18 a 21 años �� pic.twitter.com/LttnwfZGns — Sec. de Medios | PBA (@SecDeMediosPBA) 12 de febrero de 2019



El 97% son hombres y más de la mitad (58%) ha ingresado por cometer delitos contra la propiedad.



"No alcanza con la reforma en la Policía o el Poder Judicial, no alcanza con políticas sociales si además no nos ocupamos del sistema carcelario", añadió.



Para la gobernadora, "años atrás muchos miraron para otro lado, pensando que lo que pasaba acá dentro no lo sabia nadie", en relación a la situación dentro de los penales.

En esa línea, detalló que cuando comenzó su gobierno "no había cámaras, no había centros que controlaran esas cámaras, no había candados y se hablaba de derechos humanos mientras que 7 mil presos dormían en el piso", denunció.