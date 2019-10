La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció este domingo el triunfo electoral del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y dijo que el economista "hizo una excelente elección".

"Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses. Mi lugar es de servicio así que en los próximos días espero que empecemos juntos una transición democrática como se debe", dijo Vidal al hablar en el bunker de Juntos por el Cambio.

"Ustedes nunca me dejaron sola. En todo caso hoy dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y volvamos a dar juntos las peleas que hagan falta", resaltó la mandataria y provincial y expresó: "Sigo creyendo en ustedes. Sigo lista para seguir peleando desde el lugar que me toque contra el narcotráfico, para seguir diciendo que hay que mejorar los hospitales públicos, seguir defendiendo con orgullo las ambulancias del SAME, para defender con orgullo obras que se esperaron durante 40 años" .

"Yo los voy a seguir defendiendo. Ustedes y yo construimos un vínculo. Y eso no tiene vuelta atrás. No vine a la provincia para usarlos. Me voy a quedar cerca de ustedes", agregó en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero.

Y agregó: "No se termina nada, empieza otra etapa. Voy a seguir al lado de ustedes. Las urnas no matan los sueños. En todo caso nos dicen que este no es nuestro momento. Por eso voy a seguir estando ahí".