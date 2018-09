María Eugenia Vidal manifestó que el presidente Mauricio Macri debe ser reelecto y argumentó: "Argentina necesita más tiempo para consolidarse". Además, descartó presentarse como candidata a la Casa Rosada.

La mandataria provincial respaldó al jefe de Estado y expresó: "Sin dudas debe ser reelecto. Argentina comenzó un proceso que necesita más tiempo para consolidarse. Aún no es tiempo de abordar la cuestión electoral. La gente está preocupada por llegar a fin de mes, la inflación está pegando".

También, en diálogo con Radio La Red, destacó: "Nuestra tarea es estar cerca de la gente y trabajar mucho para dar respuestas concretas. Cuando hay problemas, hay que ocuparse más que ocuparse. Estamos haciendo un trabajo permanente de recorrer los barrios más pobres de la Provincia todos los días".

En referencia a su candidatura a la Casa Rosada, Vidal aseguró que no se presentará y apoyó el mandato de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo.

Agregó que al presidente lo ve "bien, entero y tranquilo" y expresó: "Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones, lo más importante es tener un liderazgo en eje, con temple, con tranquilidad".



Al concluir, manifestó que "sin dudas hay un club del helicóptero" pero aseguró que es "minoritario". "Los argentinos no queremos ir hacia atrás, no queremos saqueos ni que el presidente elegido no termine su mandato".