En plena campaña y desde Mar del Plata, la gobernadora María Eugenía Vidal, acompañada por el presidente Mauricio Macri, dijo que "acá están todos los que quieren cambiar la provincia y no bajan los brazos".

Además, aseguró que "esta es una elección donde vamos a elegir por el futuro de los próximos 20 años", agregando que "vamos a definir si queremos cruzar el río que nos está costando tanto o volver a donde no hay nada".

Diferenciándose, pero sin nombrar al candidato de Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo: "No quiero más candidatos que solo vengan para las elecciones y después no vengan nunca más a tu barrio, eso no lo quiero nunca más", porque "esos son los que gobernaron 28 años y ahora te dicen que van a resolver los problemas con soluciones mágicas".

Siguiendo con el tema, añadió: "Acá no se trata de candidatos, de nombres o de bancas, se trata de un sistema, un sistema que duró 28 años y que nos tuvieron sin darnos lo básico".