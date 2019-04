María Eugenia Vidal, "en una serie de medidas que acompañan lo anunciado la semana pasada por el gobierno nacional" presentó su batería de decisiones económicas para poder hacerle frente a la inflación y tratar de reactivar el consumo.

El flamante plan económico que busca "acompañar a las familias bonaerenses a aliviar su situación en este momento difícil", conlleva, entre líneas, una decisión política: la búsqueda de reelección de la gobernadora bonaerense.

Durante el anuncio realizado en la Casa de Gobierno de La Plata, la gobernadora dijo que desde su gestión el objetivo es reafirmar el "compromiso de estar cerca en momentos difíciles” y "llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses y dar respuestas concretas".

La mandataria dijo ser consciente del "esfuerzo que hacen las familias", y manifestó: "Sabemos lo que pasa, no somos indiferentes, por eso queremos dar respuestas concretas a esa situación". Así, hizo referencia al relanzamiento del beneficio del 50% de reintegro para las compras en supermercados de las cadenas adheridas, mediante el pago con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Banco Provincia.

Afirmó que "los cuatro millones de clientes podrán hacer uso de ese descuento del 50% cada tercer y cuarto miércoles del mes de acá a fin de año, con un tope de reintegro de hasta 2.000 pesos". Aclaró que el beneficio, "que el año pasado ayudó a un millón de personas", no rige sólo para quienes que ya son clientes del Bapro "sino también para todos los bonaerenses que quieran abrir una caja de ahorro" en esa entidad crediticia.

Vidal también dispuso un congelamiento de la tarifa de la distribución de la red eléctrica durante 2019 "para toda la provincia". A la vez, la administración bonaerense sumará un paquete de medidas para ayudar a las 17.500 familias que tomaron un crédito hipotecario UVA a través del Banco Provincia, por un monto total de $22.000 millones, para ayudarlas en el pago de las cuotas.

Establece un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios hasta al 31 de diciembre no excedan el 30% del salario; la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un año y la condonación de intereses punitorios.

Luego, la mandataria expresó que el gobierno desea "acompañar a las pymes porque casi 8 de cada 10 trabajos son generados por pequeños comercios", y reafirmó su intención de "seguir sosteniéndolas". "Por eso sacamos una línea de financiamiento para el sector textil y del calzado", que incluye una descuento de cheques al 25% hasta 120 días, y una de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

El gobierno provincial también implementó una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo para 2019 que aliviará más de 30.000 pymes, para lo cual condonará el 100% de los intereses de las deudas y se abonará en un plan de pagos.

Sumado a estas medidas, Vidal anunció la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para la promoción de la competencia, que ayude a las pymes a colocar más productos en las cadenas de supermercados, genere mayor competencia y mejores precios.

La iniciativa alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, los que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.

Así, los productos de una misma marca, proveedor o grupo económico no deben superar el 30% del espacio de cada góndola, y se deberá destinar un 10% para productos de pymes.

"Son respuestas concretas a una situación difícil que van a dar alivio y tranquilidad al bolsillo. No son discursos, ni relatos. Esto tiene que ver con no negar la realidad. No vamos a decir que no pasa lo que pasa, como se hizo en otros tiempos. Nosotros nos hacemos cargo y damos respuestas, miramos la realidad de frente y estamos cerca en los momentos difíciles", finalizó Vidal.