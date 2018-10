La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal participó de una actividad en la localidad bonaerense de Carmen de Areco, y allí tuvo un encuentro inesperado con un grupo de docentes que mostraron su padecer y le reclamaron por un reajuste en su salario.



"No vamos a aflojar y les vamos a pagar lo mejor que podamos", les respondió Vidal a las maestras y luego continuó con su agenda.



Esta situación tuvo lugar luego que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaran un paro de 48, a realizarse desde el próximo lunes y martes, justamente por la falta de acuerdo salaria. En este sentido Vidal, por decreto dispuso otorgar un 19% de aumento. Cabe recordar que la gestión de Vidal mandó el pasado jueves en horas de la noche una nueva convocatoria a paritarias para el miércoles a los sindicatos de estatales, y para el próximo jueves a los docentes, en el ministerio de Economía.

Al respecto de esta situación, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas comentó: "Es paradigmático y no es nuevo en estas discusiones. Es insólito que los docentes hagan paro de 48 horas por un decreto que firmó la Gobernadora la semana pasada, que no cierra la paritaria en modo alguno, porque nunca este gobierno cerró una paritaria por decreto".

En tanto, agregó: "No cierra la paritaria porque este Gobierno no ha cerrado ninguna paritaria por decreto, sino que ratifica los aumentos que se vinieron dando. No se entiende cuál es la intención con este paro. Ayer empezamos a sacar convocatorias a paritarias, para los Estatales el miércoles, el jueves a los docentes. Les preguntaría a los docentes por qué el paro si los estamos convocando".



"Nunca planteamos el cierre unilateral de paritarias, el decreto beneficia a los jubilados e incorpora los aumentos al salario, por eso le preguntaría a los dirigentes gremiales: ¿Por qué cuándo están siendo convocados, llaman a un paro? ¿Por qué el paro cuando los estamos convocando?", concluyó el ministro.

Detalles



La citada resolución del Gobierno bonaerense establece seis etapas de aumento salarial: 5% en enero; 8% en marzo; mayo 10%; junio 13%; julio 15%; mientras que en agosto culminó con el 19% de aumento en base a diciembre del año pasado.

Por lo tanto, el salario de un maestro de grado (sin antigüedad) pasa de $12.500 a $14.875, más $210 de plus por material didáctico y por cargo. En tanto el básico, alcanzaría los $6.435.