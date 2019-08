La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió este miércoles a los jubilados de la provincia que "vayan a votar el próximo domingo, aunque para muchos de ustedes no sea obligatorio" y que "hagan oír su voz, esa voz que dice ´para adelante, para atrás, no'".

"Queremos hacer más, y nos merecemos más, y por eso queremos seguir juntos. Este domingo les pido que vayan a votar aunque no sea obligatorio para muchos de ustedes, porque ustedes también tienen que hacer oír su voz, esa voz que nos acompañó en el 2015, en el 2017, y que sabe que no hay atajo que valga porque por algo esta el camino", afirmó Vidal, en un acto en el club El Porvenir de Quilmes.

La mandataria bonaerense destacó que los jubilados y jubiladas "saben que en ese camino puede haber sinsabores, enojos, puede que haya que remar un poco más, pero no hay otro camino, el camino del esfuerzo, del mérito, el que ustedes nos enseñaron".

"Hagan oír su voz que dice 'para atrás no, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás no'", arengó Vidal, que busca su reelección, ante cientos de jubilados que asistieron al acto.

La gobernadora, que al ingresar al club fue recibida con besos y abrazos por los jubilados, mientras sonaba "La Cumbia de Vidal", buscó en todo momento en su discurso reconocer la trayectoria vital de las personas mayores, su esfuerzo para criar hijos, estudiar, trabajar, adquirir su casa propia, y su lucha ante las adversidades, para convocarlos a votarla para un segundo mandato al frente del Ejecutivo bonaerense.

"Cada vez que tuve un día difícil muchas veces me dije, si ustedes no aflojaron ¿cómo voy a aflojar yo?. Ustedes que están con esa energía, esa fuerza, sobreponiéndose a todo, porque ustedes saben que lo que cuesta vale", dijo.

"Como criar un hijo, que cuesta y tenés momentos difíciles; tener tu primera casa, tener tu primer titulo primario y secundario, todo lo que vale en la vida cuesta, y ustedes lo saben mejor que nadie", amplió.

Vidal repasó ante los jubilados lo hecho desde las gestiones nacional y provincial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores: la reparación histórica para un millón de jubilados en la Argentina, los créditos de Anses, los trámites jubilatorios de 60 días, los programas turísticos y la educación para adultos mayores, entre otras.

"Por eso el Same, porque si te pasa algo tenés que tener la tranquilidad de que vendrá una ambulancia a buscarte, equipada con médico y llevándote al hospital que necesitás; por eso las obras hidráulicas, más de 300 que empezamos y terminamos y que hace que cuando el agua sube en muchos lugares de la provincia haya mas tranquilidad para los adultos mayores a quienes les cuesta más salir de casa cuando sube el agua", apuntó Vidal.

La mandataria tuvo palabras de recuerdo para su abuela Corina y pidió aplausos para las docentes jubiladas presentes en el acto "por todo lo hecho, por dejar huella".

Vidal estuvo acompañada en el acto por el vicegobernador y nuevamente compañero de fórmula, Daniel Salvador, quien habló antes y también pidió que vayan a votar "porque hoy la Argentina no es la misma que hace cuatro años, ni la Provincia es la misma que hace cuatro años; no es la Provincia que recibimos, empobrecida, endeudada, que no podía pagar sueldos, que desatendía a los jubilados".