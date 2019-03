La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo que en 3 años de gestión "hay un Gobierno que se hace cargo y no defiende privilegios" y aludió a una posible reelección al asegurar que serán los bonaerenses quienes decidirán su continuidad en un posible segundo mandato.



"Mi primer mandato como Gobernadora termina el 10 de diciembre de este año. Los bonaerenses van a decidir quién quieren que continúe", sostuvo al inaugurar hoy el 147° período legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.



Durante su discurso, que duró 50 minutos y mereció aplausos en 26 oportunidades, Vidal repasó los logros de su gestión durante estos 3 últimos años en materia de obra pública, salud, seguridad, y en educación, donde, dirigiéndose especialmente a los docentes les pidió "perdón" si hubo equívocos y acusó a los gremios docentes de "perjudicar" a los maestros con el conflicto que mantienen por la falta de un acuerdo salarial que impedirá el próximo 6 de marzo el inicio del ciclo lectivo en territorio bonaerense.



Educación :



En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Vidal cuestionó a los dirigentes de los gremios docentes que se quejan por el mantenimiento de las escuelas y les preguntó: "¿dónde estuvieron ustedes los últimos 10 años antes de mi gobierno? Fueron cómplices del abandono o simplemente miraron para otro lado".



Asimismo, destacó que en su gestión impulsó "una transformación histórica que cambie para siempre la educación pública en la Provincia". Sin embargo, a pesar de que el presupuesto en Educación se redujo año a año desde 2015, la gobernadora manifestó: "no fuimos nosotros los que dejamos de invertir, los que dejamos que nuestros edificios se caigan a pedazos, los que no hicimos mantenimiento".



"A los docentes les quiero hablar. Sabemos bien que su rol no se limita a lo que pasa en el aula. Valoramos el esfuerzo que hacen. Durante el último tiempo muchos de ustedes se vieron perjudicados por el conflicto que hemos tenido con los gremios.Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos. En este camino no están solos, estamos haciendo todo para acompañarlos", afirmó Vidal.



"La Provincia no resiste más improvisaciones ni acciones de corto plazo. Está el legado que dejamos y eso es indiscutible. Eso no es relato", afirmó Vidal, quien a lo largo de todo su discurso empleó la palabra "cambio" más de una veintena de veces asociada a su gestión y a destacar que "somos distintos" al partido político que gobernó anteriormente.



Aseguró que "ya no se oculta la verdad. Por eso, en un año donde van a escuchar muchos discursos y posiciones, una vez más, como lo hice siempre, voy a hablar de los hechos, sin verso" y proporcionó los números precisos de rutas, hospitales y escuelas mejorados y policías apartados por mal desempeño.



Salud



Vidal, anunció que el servicio de atención de emergencia SAME funcionará en la totalidad de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires.



"En 2016 les hablé de implementar el SAME y que llegue a toda la provincia. Muchos dijeron que era imposible. Hoy el SAME funciona en 93 municipios y va a funcionar en los 135", adelantó Vidal, quien remarcó que seguirán las políticas para bajar la mortalidad infantil.



Economía



La gobernadores afirmó que "todos somos conscientes de la pobreza de nuestra provincia" y aseguró que esa situación se cambia "impulsando política públicas de largo plazo".



"Todos somos conscientes de la pobreza en nuestra provincia. No empezó en 2015, la venimos padeciendo hace décadas. La diferencia, lo que cambió, es que nosotros no negamos la realidad. Decimos la verdad, asumimos la responsabilidad y decidimos hacer algo, iniciamos políticas públicas a largo plazo", destacó Vidal.



También, Vidal refirió en la Legislatura que "la oscuridad y la falta de transparencia facilitaban que hubiera negocios".



"Pasamos de un gobierno que le pedía plata al Banco Provincia, impidiendo que los vecinos accedan a créditos, a uno que además de no pedirle un peso al banco, canceló la deuda que existía desde 2012", indicó.



Seguridad



Vidal se refirió a la lucha contra los barras en la Provincia y puntualizó que "el fútbol es un espectáculo para toda la familia, no un espacio de violencia donde se enriquecen los mafiosos".



"Enfrentamos a las barras y ya detuvimos a 100 líderes de 25 clubes de la Provincia", añadió y remarcó que "cualquiera de estos violentos hasta 2015 entraba a las canchas, hoy hay 1.500 que no pueden volver a entrar y detuvimos a más de 2 mil personas en los estadios. De esta manera, ya llevamos 360 partidos con público visitante".



La gobernadora remarcó a su vez que desde 2015 se trabaja "para tener la policía que nos merecemos" y detalló que hay 12 mil efectivos apartados y otros 800 presos.



"Desde el 10 de diciembre de 2015 la seguridad es una prioridad. No importa cuántas peleas haya que dar. No importa cuántas mafias haya que enfrentar. Pero empezamos a dar la pelea para tener la policía que nos merecemos. Protegemos a los buenos policías y separamos a los malos. 800 de ellos están presos e hicimos público el Registro de Policías Exonerados y hay más de 12 mil policías apartados de la Fuerza por distintos delitos", precisó.