Las discusiones salariales entre los docentes y los funcionarios provinciales están congeladas. Por eso, en el mientras tanto, María Eugenia Vidal informó que los maestros cobrarán en junio un 2% como adelanto, más un premio del $1.000 a quienes no faltaron a las aulas en los meses de febrero y marzo.

Así, con el 5% retroactivo a enero y el 3% más en abril, los adelantos paritarios llegan al 10%. “Desde el principio yo me propuse que aunque no hubiera acuerdo esta demora no perjudicara a los docentes, por eso les dimos un aumento. Con los números de inflación de hoy estoy en condiciones de decir, ya esta tarde reunida con el equipo de Educación, que decidimos liquidar un 2% adicional que van a cobrar ahora en los primeros días de junio”, explicó la gobernadora.

“Estamos cuidando a los docentes aunque no tengamos un acuerdo con sus dirigentes”, agregó Vidal.

En tanto, en comunicación con “Crónica”, desde la provincia de Buenos Aires señalaron que “no hay fecha para la próxima reunión paritaria”.