La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció que cerró la paritaria con los empleados públicos, con los que acordó un bono de 7.000 pesos para fin de año y un aumento del 20% para el año próximo con instancias de readecuación en función de la inflación.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Vidal dijo que este acuerdo abarca a más de la mitad de los trabajadores estatales bonaerenses y lamentó que no haya sido aceptado por los gremios docentes. Pese al rechazo a la propuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), Vidal aseguró: “No vamos a renunciar a seguir dialogando. Podría firmar el decreto del cierre de la paritaria pero vamos a seguir el diálogo hasta diciembre”.

La gobernadora sostuvo que “fue un año difícil para la familia, los jubilados y los trabajadores pero nuestro objetivo fue siempre no dejarlos solos y por eso decidimos que todos los estatales cobren un bono de 7.000 pesos”. “Llegamos a un acuerdo con gremios que representan más de la mitad de los trabajadores de la provincia no solo para este año sino también para el 2019”, graficó en relación a la paritaria que aceptaron los gremios UCPN y Fegepba y que rechazó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

EN VIVO: Anuncio de la Gobernadora. https://t.co/feEMo2jHm0 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 28 de noviembre de 2018

La propuesta aceptada por los estatales además del bono de 7.000 pesos para los activos y de 3.500 para los pasivos, incluyó un aumento del 2% en diciembre para llevar el incremento al 32% en todo el año y un 20% en seis tramos para el 2019. Así se estableció que el año próximo se aplicará un 4% en enero; otro 4 en marzo; 4 más en mayo y 4 en julio y cláusula de actualización automática si la inflación supera el 16% en ese período. Además, agregó un 2% en septiembre y otro en noviembre y la cláusula de readecuación si la inflación supera el 20% anual.

Vidal consideró que este esquema “le da previsibilidad a miles de trabajadores estatales que ya saben lo que van a ganar este año y el próximo” y aclaró que se refería a “enfermeros, policías, auxiliares docentes y trabajadores de Defensa Civil entre otros”. “Son miles de personas que no salen en los diarios pero hacen y dan la vida por esta provincia y que no faltan a su tarea de ayudar a los bonaerenses y por eso quiero agradecerles”, resaltó. También agradeció a los dirigentes gremiales con los que se logró el acuerdo paritario “porque priorizaron el diálogo y los aumentos por sobre las diferencias”.

Vidal destacó el “compromiso y la responsabilidad” con la que trabajan sus ministros para hacer el anuncio del refuerzo del bono “porque los recursos no son nuestros sino del esfuerzo de los bonaerenses”. “Nunca comprometimos lo que no podíamos pagar y pasamos de una provincia que no tenía para pagar los sueldos a otra que, en un año difícil, sostuvo el pago al día de los salarios de los 585 mil empleados y adelantó los aguinaldos”, consignó.



Durante la conferencia, Vidal estuvo acompañada de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas; de Economía, Hernán Lacunza; de Asuntos Públicos, Federico Suarez y el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sanchez Zinny.