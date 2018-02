El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó hoy a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para el jueves próximo, informaron fuentes oficiales.



La convocatoria se conoció luego de que el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, reclamara a la gobernadora María Eugenia Vidal -en una conferencia de prensa esta mañana- que "no dilate más" un nuevo llamado de la mesa paritaria docente.



Según precisaron las fuentes oficiales, el nuevo encuentro paritario se llevará a cabo el jueves, a las 17, en el Ministerio de Economía, en La Plata.



El gobierno bonaerense y los gremios tuvieron el jueves pasado la primera reunión paritaria, en el marco de la cual el Ejecutivo propuso un aumento del 15 por ciento a los docentes provinciales y una bonificación extraordinaria de 4.500 pesos para los maestros que no faltaron durante el ciclo lectivo del año pasado.



Los gremios rechazaron la oferta, pidieron una nueva reunión "urgente" y que mejoren la propuesta.



"Le reclamamos a Vidal que actúe seriamente y nos vuelva a convocar", planteó Baradel esta mañana en la rueda de prensa, en la que sostuvo que "si hay vocación de negociación y no de imposición" los docentes están "dispuestos" a negociar. Asimismo, dijo que "es una gran puesta en escena decir que continuamos las negociaciones con los chicos en las aulas".



Para el dirigente gremial docentes, el gobierno de Vidal "está especulando llegar al inicio de clases para que aceptemos esa propuesta".



"Tiene que trabajar con celeridad y nos convoque a los docentes para discutir todo el tiempo que tengamos que discutir, pero no puede ser que dilaten el tema de la convocatoria", afirmó antes de conocerse el llamado a una nueva reunión.



El sindicalista planteó que "sólo en febrero tenemos un 3% de inflación mientras que el gobierno ofrece un 5% por cuatrimestre" y se preguntó por qué las autoridades "no le ponen también un tope de 15% a los precios y los aumentos de tarifas".



"Nos quieren dar un aumento salarial por debajo de los aumentos de todos los bienes y servicios y no estamos dispuestos a aceptarlo", subrayó.



Baradel denunció además el cierre de ocho escuelas provinciales en el Delta de San Fernando, al señalar que "esto significa que chicos de tres años de edad que van a tomar la lancha a las ocho de la mañana van a volver a sus casas a la siete de la tarde".



"No sólo no están inaugurando escuelas sino que las están cerrando como en el Delta de San Fernando donde habrá cuatro escuelas primarias y cuatro jardines menos", detalló y cuestionó que el gobierno de Vidal "habla de optimización de recursos como si los chicos fueran un número".



Concejales de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador convocaron para esta tarde en el Concejo Deliberante de San Fernando a una sesión extraordinaria con el propósito de presentar un proyecto para frenar el cierre de estas escuelas.



Por otra parte, Baradel fundamentó la participación de los maestros en la marcha convocada inicialmente por el gremio que lidera Hugo Moyano para mañana, al explicar que "hace mucho tiempo que dejó de ser la movilización de los camioneros".



"Yo creo que se va a movilizar mucha gente porque en diciembre este gobierno hizo algo muy malo para nuestra sociedad que es perjudicar a los adultos mayores", planteó y sostuvo que "un gobierno que se mete con los jubilados tiene la reprobación de la mayoría de la población".