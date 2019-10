María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien también aspira a su reelección por el espacio oficialista Juntos por el Cambio, estuvo este martes con Santo Biasatti en Crónica HD. Allí hablaron de lo que se viene, del debate presidencial, de las inundaciones y de las obras, entre otros tópicos.

En declaraciones periodísticas en el programa Santo Día, Vidal prometió que su "compromiso" con los bonaerenses se va a mantener "sea como gobernadora o sin el cargo".

Con respecto a qué harán en el futuro, Vidal planteó: "Queremos empezar una segunda etapa, una etapa distinta". Y agregó: "Yo siento que estos cuatro años fueron ocuparse de cosas que no podían esperar".

"No podía esperar el SAME, en la provincia de Buenos Aires. No podía esperar que las guardias de los hospitales estuvieran en condiciones". Aseguró que pusieron en valor todas las guardias de todos los hospitales públicos de la provincia. En ese sentido, también indicó: "No podía esperar dar las peleas con el narcotráfico". Y enfatizó que "alejar la droga de nuestros hijos es algo que no se puede esperar".

Vidal señaló que "ahora tiene que empezar otra etapa. Una etapa que tiene que ver con el trabajo, con que las familias lleguen a fin de mes tranquilas, porque estos años fueron muy duros. Y aquellos que pusieron más el cuerpo: la clase media, el laburante, es al que más tenemos que proteger".

"No podía esperar dar las peleas con el narcotráfico". (Peredes/ Crónica).

Comentó que la próxima etapa es con un plan de empleo de jóvenes, que buscan su trabajo por primera vez, para las pymes y para el sector productivo, así pueden volver a crecer y a tomar trabajadores. "También tiene que ver con impuesto cero a la construcción, industria, el campo que son los que dan trabajo".

Sostuvo que "se avanzó mucho en estos años" y graficó que "disminuyeron los casos de homicidio, secuestro, robo de autos". Asimismo, destacó las obras hidráulicas que llevó adelante su administración en estos cuatro años "para evitar las inundaciones en la provincia".

"Es la primera vez en muchos años en la provincia que no importa el color político, hay obras en los 135 municipios, con fondos provinciales". Vidal relacionó esta situación con el diálogo que existe y con trabajar con el otro.

Por otro lado, se refirió a la capacitación de los docentes, que mejoraron sus resultados en matemática y lengua. Y comentó que hace menos de un mes, dos mil docentes y directoras de las escuelas más vulnerables, estaban en el teatro Colón recibiendo su post título universitario "que lo hicieron estos años con nosotros".

"Uno como gobierno siembra una semillita, y lo que sucede es impresionante porque los bonaerenses tienen una capacidad de compromiso, trabajo, de ponerse de pie enorme", afirmó.

"Se avanzó mucho en estos años". (Peredes/ Crónica).

Con respecto al debate presidencial señaló: "Faltó debate, me hubiera encantado". Y enfatizó: "Estamos dispuestos para recibir todas las propuestas y a debatir en todos los lugares en donde haga falta". "Es bueno que el otro aporte cómo podría haberlo hecho mejor. Hay muchos problemas para resolver para que los políticos nos pasemos hablando de nosotros mismos o del otro".

Este fin de semana contó que fue muy difícil por las lluvias, pero destacó que "Hubo lugares en la provincia que no se inundaron y que antes se inundaban. El efecto de las obras se está viendo", finalizó Vidal.