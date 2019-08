La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal realizó una entrevista televisiva en América, y al ser consultada sobre si "estaban escondiendo a Maurico Macri" en la boleta, la funcionaria fue contundente en sus dichos.

"Primero que mañana vamos a cerrar la campaña juntos, así que muy escondido no está, que es el acto de campaña más importante. Mirá si alguien va a doblar la boleta por cómo le den la boleta, no hay orden de ese tipo. La gente sabe qué elige, no subestimemos a los bonaerenses", comenzó diciendo Vidal.

La gobernadora agregó al programa Intratables que "lo conozco a Macri (Mauricio) y trabajo con él hace 16 años, la gente ya me ha visto con él no sé cuantas veces, sería difícil que lo podamos esconder porque todos saben que somos un equipo, pero hay algo que digo: Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un hada virginal, Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires, y al que no le guste que se la banque".