La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión ocurrida en una escuela de Moreno, donde fallecieron una docente y un auxiliar, y criticó a la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

"Lo primero que quiero decir es que acompaño como gobernadora, pero más como bonaerense y como persona, el dolor y el enojo", remarcó Vidal.

"En la explosión de la semana pasada perdimos a dos personas. Me mantuve en silencio desde el momento que pasó, esperando el primer impacto de la tragedia", aclaró a radio Mitre.

Por otro lado, la gobernadora culpó al Consejo Escolar y al intendente de Moreno por la explosión en la Escuela Nicolás Avellaneda Nº 49.

"Como en Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hac. muchos años que gobierna el FpV, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirchnerista", destacó Vidal.

El municipio de Moreno recibió casi 275 millones de pesos del gobierno nacional a través del fondo educativo pero "el ochenta por ciento de esos fondos los gasto en salarios y el cinco por ciento en obras".

"El intendente Walter Festa no hizo obras en las escuelas de Moreno", indicó.

Llamativamente, el intendente Festa es el único que salió a dar la cara tras la tragedia, aclarando que se hace responsable pero explicando que cuando un municipio es intervenido por un consejo escolar, la responsabilidad es del consejo, el cual depende del gobierno provincial.

"Tenemos el Consejo Escolar intervenido, que es el órgano responsable de garantizar las condiciones edilicias para que haya clases. Hay un responsable que se llama Sebastián Nasif, que fue designado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No nos desligamos de nuestra responsabilidad institucional como autoridades de Moreno, pero también hay que ser responsable de las jerarquías y esperamos que la justicia haga las investigaciones correspondientes", indicó el intendente en su momento.

Por su parte, Vidal siguió con su descargo y añadió: "No hubo ausencia del Estado antes de la explosión. Hubo cinco intervenciones y un gasista se presentó el día anterior a la explosión. La justicia tiene que determinar las responsabilidades".

Además, la gobernadora criticó a la ex presidenta: "Yo no soy Cristina (Kirchner) no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder".

"No somos todos lo mismo, no soy igual a los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires", manifestó Vidal.

Para finalizar, la mandataria bonaerense desafió a sus opositores kirchneristas. "Llenen de denuncias los juzgados, yo no soy como ellos", sentenció, en referencia a las investigaciones por la aparición de aportantes truchos en la campaña de Cambiemos de 2017.