Con la inauguración de una obra para evitar inundaciones en La Plata, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal comenzó su discurso de campaña. Además, la mandataria reunió a su tropa legislativa para pedirle compromiso de cara al año electoral y repasar los distintos temas de agenda.

Acompañada por el secretario general del gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik, y por vecinos afectados durante la trágica inundación del 2 de abril de 2013, Vidal dejó inauguradas las obras de los aliviadores del arroyo El Gato y explicó: "Son entubamientos y canales que hacen la diferencia cuando llueve, porque el agua escurre más rápido. Son obras millonarias que se empiezan y se terminan".

"Tengo que agradecerle al Presidente, porque son obras que hizo la provincia pero con fondos nacionales, de la misma manera que estamos haciendo otras obras en conjunto", dijo Vidal en un nuevo intento por asociar a Mauricio Macri con las obras que inaugura, buscando levantar la imagen de este.

La gobernadora recordó que en 2015 hizo una visita al lugar y les aseguró a los vecinos que se iba a hacer la obra. "Estoy segura de que muchos no me creyeron porque habían visto pasar muchos gobiernos, porque la obra estaba parada y los fondos no estaban y porque era una obra de esas que no se ven, de esas que van por abajo pero son las que hacen la diferencia cada vez que llueve. En la actualidad la obra está terminada", expresó Vidal.

Encuentro con diputados

Pasado el mediodía, la gobernadora bonaerense encabezó un encuentro con los diputados de Cambiemos. Acompañada por su jefe de gabinete, Federico Salvai, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, repasaron los próximos puntos salientes de la agenda de gestión: desde el pedido de los intendentes para eliminar las PASO hasta la negociación con los docentes.