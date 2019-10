Desde hace mucho se comenta off the record que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, no se llevan para nada bien. Este jueves, Vidal fue consultada sobre el tema y admitió tener “diferencias” con el funcionario nacional, aunque consideró que “está bien que así sea”.

“La relación es de trabajo y en un contexto de campaña, con roles distintos”, expresó la gobernadora, respecto de su relación con Peña, aunque aclaró que siguen trabajando y haciendo cosas juntos “pero en roles distintos. Por supuesto que tenemos diferencias y está bien que así sea, porque no somos un partido homogéneo”, aseveró en declaraciones a radio La Red.

“Hoy hay tres campañas distintas: la provincia, la ciudad y la Nación. Y está bien, porque son diferentes. En la provincia no hay balotaje. Uno cuando elige para gobernador elige obras, trabajo, educación, salud; a nivel nacional, Mauricio Macri tendrá que discutir cómo saca la Argentina adelante con Alberto Fernández. Compartimos las marchas, estuvimos en Junín, Bahía Blanca, en Florencio Varela con el Metrobús”, recordó Vidal.

Además, señaló que toda su energía está en “dar vuelta la elección”, pero prometió que en caso de que gane su rival del Frente de Todos, Axel Kicillof, habrá “una transición democrática, ordenada, como corresponde, con todos los equipos a disposición”.

En otro momento, Vidal habló de su carrera política y la del espacio que integra más allá de las elecciones del 27 de octubre: “Hablaría mal de nosotros que Juntos por el Cambio no continuara porque no se cumple el objetivo de un cargo. Mi objetivo con la política, con el servicio, va más allá de una elección”.

Inauguración en salud

Por otro lado, Vidal inauguró el nuevo Centro de Atención Primario de la Salud René Favaloro, en Morón. Acompañada por el intendente local, Ramiro Tagliaferro; el ministro de Salud de la provincia, Andrés Scarsi; y el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell; la mandataria recorrió las nuevas instalaciones que se construyeron con una inversión provincial de $47,5 millones. La obra, que comenzó en julio de 2018, estuvo a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Público bonaerense.