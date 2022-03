La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Maria Eugenia Vidal se expresó respecto de la inflación del mes de Febrero del 2022 que fue del 4,7 %. "El Gobierno no tiene un plan para combatir la inflación y esto repercute en la población más pobre, esperábamos un número alto, mayor a 4 puntos pero no esta cifra, esto es hijo del plan platita del año pasado".



"Si el gobierno piensa que esto es culpa de los empresarios, de la guerra en Ucrania o la exportación empezamos mal porque partimos de un diagnóstico equivocado. El gobierno no tiene plan económico, es el plan zafar pero no zafa la gente, zafa el presidente" disparó Vidal en diálogo con Radio Rivadavia.

“¿Por qué tenemos que creer que se puede bajar la inflación? Hay decenas de países en el mundo que, en contextos similares, lograron erradicar la inflación con programas de estabilización macroeconómica y con expectativas basadas en la confianza y la sostenibilidad”, arremetió la ex gobernadora bonaerense en sus redes sociales.

4,7%. Ahora sí: ¿la inflación más alta del mundo?

Según anunció hoy el presidente, este viernes (horario a definir), comienza la guerra contra la inflación. Dormiste dos años y en este hilo @alferdez te cuento lo que nos pasó a los argentinos en este tiempo: pic.twitter.com/PTv6KYVQra — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 15, 2022

"Cualquiera que va al supermercado, que tiene un auto y carga nafta o que compró útiles escolares para la escuela sabe de lo que estoy hablando: nuestro sueldo alcanza para cada vez menos. Y no nos mientan: los salarios no le están ganando a la inflación, agregó.

Y sostuvo: "En 2019, con un salario promedio, comprabas 467 kg de carne picada. Hoy, con un salario promedio, comprás 223 kg. ¡La mitad! Prometieron asado y ahora tenemos el consumo de carne más bajo de la historia".