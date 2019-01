Pasaron más de tres semanas del arranque del año para ver un acto compartido por María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. En el medio, las vacaciones de ambos y las diferencias -sin saldar- sobre la conveniencia de modificar la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles ninguno hizo referencia directa al tema, al visitar obras de la Ruta 5 en el municipio de Suipacha, ubicado a 140 kilómetros de La Plata. Vidal se esforzó en marcar que trabajan "en equipo" con el gobierno nacional, minimizando las versiones de distanciamiento en su relación con el Presidente.

El único momento que generó alguna irritación fue cuando la gobernadora recordó que a ella la eligieron antes que a Macri, y que a partir de eso "yo pedí que votaran a Mauricio, porque iban a tener un Presidente que trabajara en equipo con nosotros, y eso pasó, y es un cambio muy profundo", aunque desde la gobernación negaron que haya sido un mensaje.

Ambos eligieron centrarse en la obra pública. Según supo Crónica, visitar obras importantes será uno de los ejes de la campaña, y Cambiemos hará hincapie una y otra vez en las tareas que avanzan como forma de diferenciarse del kirchnerismo.

Esfuerzo y nada regalado

El Presidente aseguró que "todos sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes y el esfuerzo que estamos haciendo", porque "hemos pasado un año muy duro en 2018 y queremos saber" adónde va el dinero de los impuestos. No obstante, reafirmó que "no hay otro camino. Acá no hay magia, y este es el único camino. No hay otro. Este es el rumbo de la dignidad y del trabajo. De esta forma, los ciudadanos serán los protagonistas del gran futuro que tenemos por delante", puntualizó.

Tal como hizo el lunes, cuando anunció por decreto la extinción de dominio, Macri insistió en mostrar beneficios para "los que no piden nada regalado". "Necesitamos que cada ciudadano se sienta protagonista para exigir la verdad, aunque duela, y exigir que no le mientan. Protagonista como cada uno de ustedes, que trabaja todos los días, que paga sus impuestos y que no pide nada regalado", remarcó .

Vidal, por su parte, había destacado que "gracias a esta mejora en la Ruta 5 la gente tendrá media hora menos de viaje y más seguridad". "Estuve aquí hace poco tiempo cuando recién arrancaba la obra, pero viene avanzando muy bien", agregó y puso de relieve que "es una muestra más de que podemos derribar imposibles" después de tantos años de promesas incumplidas.