El Indec ratificó ayer que el 60% de la población empleada no supera los $30.000 de ingreso, un panorama que se repite hace rato en el país y que conspira contra la posibilidad de ahorro que tienen los ciudadanos para acceder a un préstamo hipotecario. Una bocanada de aire fresco prepara el Gobierno nacional con el lanzamiento del Procrear 2, según adelantó ayer el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sobre la nueva versión.

“Que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolver en función de un programa solidario”, según explicó Ferraresi, será la diferencia base de la próxima línea de los Procrear que en este año apostó a múltiples líneas de construcción y refacción.

A partir de la afirmación del ministro es posible reparar en que aún con buenos ingresos y sólido historial bancario, un trabajador en relación de dependencia debe contar con un ahorro previo del 20 o 30 por ciento (del valor del inmueble) para acceder a un hipotecario, algo que muchas veces resulta imposible. Es posible especular con que el cambio de condiciones tenga en cuenta esta cuestión.

Ferraresi planteó su idea de modificar “algunos paradigmas filosóficos” con respecto a todos los programas de acceso a la vivienda en general que ayer desarrolló durante una entrevista televisiva.

“La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”, expresó en el canal C5N.

En esa misma línea, el ministro consideró: “Se estigmatiza (diciendo) que las viviendas se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la ANSES vamos a generar un código de descuento directo, del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes sociales”.

“El Procrear tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero. Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio el Procrear eran aportes de la ANSES, que a partir de su economía no aporta más, entonces eran aportes únicamente del tesoro nacional. Debemos generar un mercado de capitales que aporte a ese programa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión”, explicó e insistió en que la nueva política será “no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo”.

En paralelo, el ministro lanzó el martes junto al goberandor bonaerense, Axel Kicillof, el programa Casa Propia en cinco municipios de la Provincia con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas y dar soluciones habitacionales a los ciudadanos de Cañuelas, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y Merlo, en el marco de un plan global que prevé una inversión de 900 mil millones de pesos en el país en los próximos tres años.