La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió el freno al ingreso de viajeros al país dispuesto por el Gobierno y destacó que "gracias a las medidas de restricción" logró detenerse la propagación de la variante Delta de coronavirus.

"Vemos lo que pasó en Europa y estamos conformes de que con las restricciones hayamos logrado retrasar el ingreso de la variante Delta. No tenemos una circulación predominante de esa cepa que cambia la modalidad de transmisión", señaló Vizzotti en declaraciones a la Radio AM 750.



En ese sentido, agregó: "Tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes". También aseguró que haber bajado el cupo de ingreso de personal al país "fue una decisión que a pesar de toda la polémica hoy nos dice que es acertada".



La fijación de cupos para pasajeros se ha ido flexibilizando con la mejora en las condiciones epidemiológicas y el avance de la campaña de vacunación. Ahora se fijó en 1700 pasajeros por día. La ministra señaló que el progreso es "justamente para poder traer (pasajeros) con los controles fortalecidos".

"Vamos a trabajar para que las muertes sean las menos posibles y sabiendo que no va a desaparecer el virus, con un Estado presente asegurando la vacuna, que es una medida que iguala y hace que en esto juegue lo menos posible la pobreza y la desigualdad. Lo que no podemos tener es un sistema de salud colapsado como pasó en varias ciudades del mundo. Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse", puntualizó.



La ministra también marcó que la "curva de casos, internaciones en terapia intensiva y muertes está bajando de forma sostenida por octava semana consecutiva" y no descartó que en el futuro se establezca una normativa que favorezca a quienes decidieron recibir la vacuna y colaboraron a frenar la circulación del Covid-19 por sobre quienes no lo hicieron. Sin embargo, aclaró que todavía "no estamos en esa instancia".