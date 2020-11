La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, expresó este jueves por la mañana que la aplicación de las vacunas contra el coronavirus "no será obligatoria", aclarando de esta manera lo que había dicho previamente, cuando había dado a entender que sí lo serían, y alineándose con lo que posteriormente declararon los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

"La aplicación de ninguna vacuna contra el Covid-19 va a ser obligatoria. Lo que nosotros explicamos es que las vacunas del calendario por ley son vacunas gratuitas y obligatorias, y que esta es una situación excepcional, con una campaña que va a tener una envergadura y particularidades, igual que la campaña antigripal después de la pandemia H1N1", detalló la funcionaria en declaraciones a TN.

Vizzotti también habló sobre la responsabilidad individual de cada ciudadano: "Apostamos a que se construya confianza y la población decida voluntariamente y adhiera a la vacunación".

Unas horas antes, la secretaria de Acceso a la Salud había participado de una conferencia virtual en la que había declarado que las vacunas contra el coronavirus "que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III, no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información". En ese momento, también había afirmado que "no se están salteando pasos para las aprobaciones".



En la actualidad, Argentina tiene negociaciones avanzadas con tres laboratorios: AstraZeneca, Pfizer y Janssen, a los que en los últimos días se sumó la oferta de la vacuna rusa Sputnik V. Además, el país forma parte de la estrategia mundial denominada Covax para la adquisición de la vacuna de manera conjunta.



Consultada acerca de por qué se realizan además acuerdos bilaterales con laboratorios o Gobiernos, Vizzotti señaló el miércoles en el mismo evento que "estas acciones bilaterales, que las están haciendo todos los países, tienen como objetivo mejorar la oportunidad de tener más dosis y en menor tiempo".

En tanto, en relación a los procesos de aprobación, Vizzotti indicó que "algunos laboratorios como AstraZeneca van entregando sus resultados en tiempos real, eso favorece el proceso porque los entes regulatorios pueden ir sumando evidencia y en caso de que en algún momento consideren que ya tienen suficiente, ya sea porque la vacuna sirve o porque no, pueden tomar decisiones".



La funcionaria también recordó que "en Argentina la máxima autoridad es el ANMAT y tiene facultad de tomar decisiones sin depender de ningún organismo extranjero". "Los laboratorios presentan los resultados de los ensayos clínicos a los entes reguladores en confidencialidad, no es necesario que estén publicados en una revista científica", expresó.

Y enfatizó que "la pandemia ha acelerado todos los procesos pero no se están salteando pasos para las aprobaciones, de modo que cada producto deberá cumplir con todos los parámetros técnicos que las entidades regulatorias indiquen".

Entre las variables que se tienen en cuenta, Vizzotti enumeró: "No es sólo el precio de la dosis, sino la cantidad de dosis, el volumen que ocupan, la temperatura que necesitan, la logística que demandarán, es decir, son muchos factores".