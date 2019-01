Luego de casi dos años y medio de permanecer intervenida, la Unión del Personal de Seguridad (UPSRA) tiene elecciones este lunes, con miras a la normalización definitiva del sindicato.

Habrá una sola lista habilitada, encabezada por Julio Gutiérrez, quien en diálogo con “Crónica” refirió que “el otro sector interno del gremio tuvo tres oportunidades para conformar una nómina pero no pudo porque buscaba incluir a personas que no pertenecen ni al sindicato ni a la actividad. Hubo presiones para que esa lista fuera oficializada, de sectores vinculados con el gobierno nacional, pero no prosperaron”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que las elecciones se suspendieran, Gutiérrez señaló que “el nuevo interventor, Emilio Alonso, puesto hace apenas una semana, pretendió postergar estos comicios con una resolución, pero él no tiene esa potestad, solamente podría hacerlo la Justicia. Pero felizmente para los compañeros llegó el momento de votar y ponerle fin a toda esta situación”.

El dirigente añadió que “tenemos mucha expectativa, ya que sabemos que los afiliados tienen muchas ganas de acompañar esta renovación nacional que venimos proponiendo; en el pasado el gremio era manejado siempre por la misma gente que no dejaba armar oposición, por lo que siempre ganaba, pero nunca logró superar el 20% de participación del padrón. Estamos convencidos de que esta vez ese porcentaje se va a superar muy holgadamente”.

En tanto, el presidente de la Junta Electoral, Marcelo Berón, precisó que “hay lugares de votación en Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Neuquén, ciudad de Buenos Aires, Tigre, Moreno y Quilmes. Hay un padrón general y uno zonal y son 14.101 los afiliados empadronados en todo el país. Están dadas todas las condiciones legales para realizar la elección”.