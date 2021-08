Después de haber estado más de un mes en Europa, el ex presidente Mauricio Macri regresó el lunes al país y tiene previsto sumarse a la campaña de los precandidatos de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO del próximo 12 de septiembre. Esa intención del ex mandatario generó repercusiones en los principales referentes de la alianza opositora.

Qué dijo Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño fue uno de los primeros en opinar sobre la presencia de Macri en la campaña. Lo hizo en buenos términos, aunque le marcó ciertos límites. "¿Cómo no va a participar Mauricio? Fue el que comenzó muchas de las transformaciones que hoy la gente valora tanto en la Ciudad. Sin dudas, tiene que participar en la campaña de la Capital", consideró Rodríguez Larreta.

Además, el alcalde de la Ciudad salió a responderle a Emilio Monzó, precandidato a diputado nacional, que tiempo atrás opinó que tanto Macri como Cristina Kirchner deberían "jubilarse". "Todos los ex presidentes tienen derecho a postularse a presidente de nuevo. No se le puede prohibir a nadie que participe en política", opinó Rodríguez Larreta en declaraciones televisivas.

Cuando resta poco más de un mes para las PASO, y luego de cumplir los siete días de aislamiento obligatorio, Macri buscará ubicarse en un rol de importancia dentro del espacio opositor. Ese será uno de sus principales objetivos, después de que el jefe de Gobierno porteño ocupara espacios de poder dentro del PRO a la hora de definir los precandidatos.

De hecho, Macri no estuvo en el país al momento del cierre de listas. Igual, desde Europa pidió que se le respetaran lugares a sus dirigentes más cercanos, luego de que la pulseada por las cabezas de lista la ganara Rodríguez Larreta, que logró ubicar a María Eugenia Vidal en Ciudad y a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

La opinión de Vidal

Al igual que Rodríguez Larreta, la ex gobernadora y precandidata a diputada nacional se refirió a la posibilidad de que Macri se sume a su campaña política en la Ciudad, una vez que termine su semana de aislamiento luego de su viaje a Europa. “Le pedí a Mauricio que me acompañe en la campaña cuando termine su cuarentena, mis equipos se están comunicando con los suyos para coordinar agendas y que pueda sumarse”, indicó Vidal.

Por otro lado, Vidal contó que cuando el ex presidente le pidió volver a postularse en el distrito bonaerense, le "resultó raro" porque se sabe que hizo "toda su carrera política en la Ciudad". "Pero me enamoré de la Provincia", dijo la ex gobernadora, tras añadir que siente que hoy los dos precandidatos de JxC "(Diego) Santilli y (Facundo) Manes son líderes nuevos" en el distrito y eso es positivo, pero dejó claro que apoya al ex vicejefe de Gobierno porteño.