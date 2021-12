El día después de que el presidente Alberto Fernández y 23 gobernadores firmaran el Consenso Fiscal 2022 en Casa Rosada, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, rechazó este martes que dicho acuerdo signifique un aumento de impuestos en la Argentina.

"La única jurisdicción que subió impuestos de manera considerable, más del 50%, fue la ciudad de Buenos Aires. El Consesnso Fiscal firmado por 23 gobernadores le pone tope a la suba de impuestos y el tope es el actual monto", explicó el funcionario en una entrevista en Crónica HD con el periodista Chiche Gelblung.

De Pedro asistió a la firma del nuevo Consenso Fiscal en Casa Rosada. Este acuerdo fue sellado por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de San Juan, Sergio Uñac; de Salta, Gustavo Sáenz; de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Buenos Aires, Axel Kicillof.

También lo hicieron la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y por eso no necesitaron actualizar los parámetros del acuerdo. En cambio, no lo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que resolvió no adherir a esta propuesta.

Noticia en desarrollo.