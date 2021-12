El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró este miércoles ante más de 100 chicos salteños que es fundamental "aceptarnos como somos para lograr una sociedad mejor y más inclusiva", al exponer sus vivencias y experiencias en el marco de un Congreso de Tartamudez en Salta.

En ese contexto, se puso a disposición "para visibilizar las injusticias, para visibilizar la necesidad de tener empatía, la necesidad de construir una sociedad más amplia, más inclusiva, más justa", como así también "para ayudar a cada una de esas niñas y niños".

Allí, el titular de la cartera de Interior brindó una exposición de manera virtual en la que, a partir de su experiencia personal, se puso a disposición "para visibilizar las injusticias, para visibilizar la necesidad de tener empatía, la necesidad de construir una sociedad más amplia, más inclusiva, más justa. Cuenten conmigo para ayudar a cada una de esas niñas y niños".

"La empatía que tenemos que tener como sociedad está en escuchar, en aceptarnos. Si nos aceptamos como somos, vamos a tener una sociedad que acepte las diferencias. No hay que rotular a una persona por una característica física, por cómo habla, por cómo es o qué característica física tiene. Hay que terminar con eso", aseveró. El titular de la cartera del Interior fue parte del encuentro en el que se buscó concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta condición en el habla que posee el 1% de la población mundial.

Durante el Congreso, en el que participaron el ministro de Salud de Salta y los diputados nacionales Esteban Amat Lacroix y Rossana Helena Chahla, se analizó la puesta en marcha del primer Consultorio Público para chicos con tartamudez, y allí el titular de Interior rememoró su experiencia personal con la disfluencia, desde la niñez hasta la actualidad .

El valiente testimonio del ministro de Pedro y su anécdota con Néstor Kirchner

"Cuando me vine a Buenos Aires lo primero que hice fue participar de la Asociación Argentina de Tartamudez, un grupo de autoayuda, y la verdad que todos compartimos las mismas vivencias y eso nos ayudó mucho. Durante un año viví en un departamento y la parada del colectivo era en una calle que para mí era imposible decírsela al colectivero y me bajaba antes", comenzó el funcionario y mano derecha de Alberto Fernández.

Además, agregó: "Son las cosas que pasan, no pedir la comida cuando te invitaban a cenar, morirte de ganas por comer algo y pedir lo que te salía, o quedarte con las ganas de comer, quedarte con las ganas de ir a algún lado. Esas cosas marcan, van generando limites, entonces lo que yo quiero trasmitirles a los chicos es, primero, la aceptación, somos como somos. Yo tartamudeo, me trabo en la primera silaba, en la segunda, pero voy a comer el gusto que quiero. Voy a comer lo que quiero. Y el mozo tiene que esperar, el heladero tiene que esperar".

Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro con una increible historia de superación.

También compartió una anécdota inédita ligada al ex presidente Néstor Kirchner, quien una vez lo convocó a brindar un discurso en una multitudinaria reunión: "Me convocó para una charla y yo le transmitía al secretario que yo no hablaba en público. El secretario me respondió que sí, que Néstor quería que yo hable ante cinco mil productores agropecuarios en Mar del Plata. Yo dije que no, me volvió a decir que sí. Yo le dije que tenía una tartamudez. El me mandó a decir que me había escuchado charlar con él y que no pasaba nada. Que lo importante era el contenido. Y después me dijo, me mandó un mensaje, también con otra persona, diciéndome que el día que deje de estar con la guardia en alto, se me iba a empezar a ir. Ese día yo empecé, hice un click".