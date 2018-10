Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

Después de la tormenta, la calma. El gobierno logró la media sanción en Diputados para el Presupuesto del año que viene. Ahora falta el Senado. Pero como se sabe -o por lo menos se intuye-, "todo está cocinado". En ambas cámaras las manos se levantan para decirle "sí" al ejercicio fiscal y adelante con los faroles. Claro que previamente hubo un escenario de prueba bastante convulsionado que desvió la atención.



Dentro y fuera del Parlamento se vieron discusiones, corridas, enfrentamientos -algunos sumamente violentos- y hasta desafíos personales de figuras conocidas que, como en un partido de fútbol de barrio, se gritaron "te espero afuera".



Tras largas horas de debate, se aprobó el paquete. Es bastante duro. Hay muchos ajustes. Pero claro, inmediatamente después el Fondo Monetario Internacional ( FMI) aprobó el gran desembolso: 56.300 millones de dólares, de los cuales algo más de 20.000 millones serán puestos a disposición del gobierno en los próximos dos meses. El presidente Mauricio Macri lo consideró una victoria y una voz que surgió de lo más profundo del Congreso, a las pocas horas, le replicó: "Gracias a una nueva ayuda del peronismo". Y le sumó: "De cualquiera de sus líneas internas", con otro agregado: "Es la segunda; la primera fue en las presidenciales, donde un grueso núcleo de sufragios peronistas le hizo ganar la provincia de Buenos Aires". En algunos rincones de la Casa Rosada se admitió esta afirmación. Ahora hay un representante del FMI que se llama Trevor Alleyne, quien esta semana verá al Presidente. Luego se sentará en la oficina que el organismo tiene en el Banco Central y "controlará" -así se remarcó- el ingreso de la "tarasca". De aquí en más habrá declaraciones del gobierno especulando sobre en qué momento terminará la gran recesión existente. Este economista jamaiquino seguirá con una gran "lupa" dónde será destinado el gran monto, así como también si se cumplen las condiciones del ajuste que fueron impuestas previamente por Christine Lagarde y apoyadas por Donald Trump. A continuación, más exclusividades.

La Vidal gestiona

No bien se supo de la aprobación del Presupuesto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se encaminó a la Casa Rosada. Allí, junto con Marcos Peña, vio al Presidente. Nadie informó sobre el contacto. Sólo lo adelantó Crónica en uno de sus "último momento" informativos. En el curso de la entrevista, la dama planteó una serie de medidas que quiere tomar en el distrito electoral más grande del país. Insistió en que las elecciones "merecen buscar alivios para la población" y solicitó la devolución de los fondos que le corresponden y que ahora están en manos de la Nación. Admitió a la vez los contactos que tiene con sectores de la oposición -más los intendentes peronistas- y las necesidades que surgen a cada momento. Macri tiene la última palabra.

Datos que preocupan

En tanto, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, se reúne casi a diario con el jefe de Estado. Está recorriendo intensamente la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y el interior del país, informándose de la situación social.



Hay un informe amplio que se está elaborando para tratar de cubrir necesidades inmediatas de la gente. Según supo Crónica, se constataron grandes núcleos de personas sin trabajo y con familias enteras que buscan alivio en el Estado. De allí que la funcionaria ha sugerido una serie de disposiciones a tomarse antes de fin de año, sobre todo teniendo en cuenta que tradicionalmente diciembre suele ser un mes socialmente muy complicado. Admiten en la Rosada que ese informe incluye el pedido de algún plus del presupuesto que todavía está en vigencia para este año.

Encuentro imborrable

Este lunes se recordará al ex presidente Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno. En el Museo del Bicentenario, Macri asistirá a la inauguración de una muestra del archivo personal del extinto presidente radical. Justamente un núcleo de figuras políticas de otros tiempos recordarán el abrazo Juan Perón-Ricardo Balbín que selló una unidad entre dos líderes que, sin dudas, algunos sectores no supieron entender. Eso sí, Lorenzo Pepe, titular del Instituto de Investigaciones Juan Perón, mostró una nota enviada por el tres veces presidente a Balbín en aquellos años, donde resalta ese abrazo y le recalca al dirigente radical la importancia de lograr la unidad del pueblo a través de "su actitud que no olvidaremos nunca", apreció Pepe. Asimismo, mostró la respuesta de Balbín, que también evoca aquel momento histórico para la Nación. Mañana, seguramente recuerden esto algunos de los que vayan a homenajear a Alfonsín.

Políticos a Balcarce 50

Dieron la orden de largada. El 27 de octubre de 2019 habrá elecciones generales. Se conoció el cronograma electoral, que fijó para el 11 de agosto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, si hay segunda vuelta para presidente, estableció que se haga el 24 de noviembre. Adrián Pérez, el hombre que maneja la Secretaría de Asuntos Políticos, ya comenzó a recibir a los dirigentes. Lo tendremos aquí, en la Casa de Gobierno, durante la mayor parte del año que viene. Además de los paseítos que, en forma reservada, más de uno hace por los pasillos presidenciales en la actualidad.



Habrá mucho material para el periodismo, además de unas cuantas declaraciones. La seguimos el próximo domingo en este espacio y siempre a las 22 del viernes en Crónica HD. Buena semana.