El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, remarcó que la marcha de las antorchas que se realizará este jueves en la ciudad de Buenos Aires -la primera de varias programadas en otros puntos del país durante el mes- debe ser "de la ciudadanía y no de los sectores sindicales en cuanto a su composición".



Yasky explicó que la discusión sobre el mecanismo adoptado para protestar en contra de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos giró en torno a "la necesidad de expresar el rechazo de una gran parte de la ciudadanía" y señaló que por eso "la idea fue hacerlo en otras provincias".



A fines de diciembre, cuando se anunció el llamado "tarifazo", se dio "como una especie de reacción inmediata, el inicio de una acción legal, porque claramente, tal como se pretende imponer este aumento de tarifa, se violan todas las leyes" respecto de los procedimientos, señaló Yasky.



Para el titular de una de las dos CTA, quien el jueves pasado junto a Pablo Micheli ( CTA Autónoma) y Pablo Moyano ( Camioneros) presentó en conferencia de prensa este cronograma de protestas, "no hay diálogo con el Gobierno, que tiene un modo de actuar que uno nunca termina realmente de asimilar".



Según el gremialista, "los que anunciaron el tarifazo ahora están en Punta del Este", y agregó: "Nos enteramos de las medidas que toman a través de los diarios, pero nadie es capaz de ponerle el oído a esto que hoy es tan fuerte en la calle. Hay una absoluta insensibilidad".



Yasky aseveró que no se descartan otras medidas de fuerza porque "el Gobierno viene decidido a avanzar con la reforma laboral y previsional, y esto es profundizar el ajuste con el FMI atrás" por la "famosa amenaza permanente de los mercados" de que "se retirarían y generarían una corrida cambiaria" en caso de no avanzar con esos cambios.



Sin embargo, para Yasky, esos sectores "no son los que generan empleos: son las pymes, que no tienen como problema ni el costo laboral ni los derechos laborales de los trabajadores, los que generan el 80 por ciento de las fuentes de trabajo en Argentina".