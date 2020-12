El diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos) afirmó este sábado que el proyecto presentado el viernes para suspender por única vez las primarias abiertas simultáneas y obligatorias ( PASO) del próximo año "no cambia las reglas de juego" ya que "no cambiará el resultado final de las elecciones generales de octubre", y consideró que sería "un gesto político frente a la pandemia" de coronavirus "en un 2021 que también será difícil".



El viernes un grupo de diputados del Frente de Todos -entre ellos Yedlin- presentó un proyecto de ley para suspender la realización de las PASO, previstas para agosto del año próximo, teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia.

.

A su vez, el legislador remarcó "el gasto que implica tener dos procesos eleccionarios a nivel país". "No voy a hablar en contra porque es la herramienta democrática. Pero lo duplica porque la PASO siempre costó más que la general. Si vemos la situación social deberíamos plantearnos a quizás el año que viene deberíamos tener directamente la general. Y si bien se polariza un poco más, nunca el cambio es tan significativo", agregó.

En ese sentido, expresó que "están dadas las condiciones y la voluntad de los gobernadores" quienes "lo charlaron con el presidente que dijo que era un tema parlamentario". De tal manera, fue que se armó la iniciativa y fue presentada con el impulso de varios gobernadores oficialistas y también con el apoyo de otros mandatarios opositores.

En acuerdo con diputados y diputadas de distintas provincias y varios gobernadores del peronismo, presenté un proyecto de ley para suspender las elecciones PASO del próximo año en virtud de la pandemia de #COVID19 y el elevado costo de organizar dichos comicios. pic.twitter.com/vM6IWuGkZl — Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) December 11, 2020

.



"El proyecto surgió del consenso de varios gobernadores que por separado estaban trabajando en ese sentido en sus provincias y al tener esta coincidencia se creyó oportuno presentar un proyecto de ley a nivel nacional", explicó Yedlin.



Para el diputado oficialista, "el año que viene va a ser un año muy complejo y la vacunación no va a impedir la circulación viral, por eso no podemos tener casi todo el 2021 de campaña electoral, ya que con el armado de listas se empieza en los primeros meses del año".



"Las PASO se han transformado en una gran encuesta nacional. Muy pocas veces se han resuelto internas en las PASO, por lo que en un año muy particular se podrían definir las diferencias en una clásica interna partidaria, pero sin la movilización de personas y el gasto de recursos que genera una primaria abierta obligatoria", agregó.

.



En ese marco, el diputado insistió en que "suspender las PASO es un gesto importante frente a la pandemia y que no cambia las reglas de juego profundamente porque no genera ninguna diferencia en el resultado final".



La iniciativa, por ahora, solo puede ser debatida hasta fines de diciembre, durante la prórroga del período ordinario de sesiones, ya que el Poder Ejecutivo no la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que se extiende entre el 4 de enero y el 28 de febrero del año que viene.



El proyecto lleva también las firmas de los legisladores oficialistas Mario Leito, por Tucumán, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Misiones); Aldo Leiva (Chaco); y Walberto Allende y Carolina Moisés (Salta).

.



Como se trata de una modificación del cronograma electoral, para que el proyecto pueda ser aprobado necesita una mayoría especial; es decir por lo menos 129 votos.



"Por eso, la suspensión de las PASO necesita un amplio consenso en las dos cámaras y esperemos que se logre", dijo Yedlin.



Por último, aclaró que " aquellos partidos o frentes que necesiten resolver sus diferencias en una interna partidaria lo podrían hacer con absoluta libertad dentro de su partido como se hacía antes".



"Las internas partidarias no están evitadas, lo que se evita es la primaria abierta obligatoria. Podría haber internas partidarias", concluyó.