El mandatario Mauricio Macri destacó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias que “cambiar en serio implica atravesar dificultades”, y reconoció los problemas graves que vivió la economía en 2018.

En este contexto hizo énfasis en que "los cambios profundos" que el Gobierno está haciendo en el país "requieren paciencia". Además, el jefe de Estado admitió: "Yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Pero lo que estamos logrando es enorme, porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas, estructuras muy arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre".

“Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás”, aseguró, resaltando que “ya no creemos en las soluciones mágicas, porque sabemos que las transformaciones profundas llevan tiempo”.



“Que sea difícil y lleve más tiempo no quiere decir que sea imposible”, agregó.