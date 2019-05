El electo gobernador Sergio Ziliotto le pidió a sus colegas peronistas que integran Alternativa Federal que participen en un mismo frente de unidad electoral con el PJ kirchnerista en las primarias abiertas, con el objetivo de derrotar a Cambiemos, porque si no "están jugando a favor de (el presidente Mauricio) Macri".



Ziliotto aseguró que "en la única mesa de discusión que nosotros vamos a estar es en la del peronismo". Sobre el triunfo electoral, manifestó: "Hemos logrado un triunfo contundente en La Pampa porque los pampeanos han elegido el camino del peronismo que significa más dignidad e inclusión y ampliación de derechos y mas justicia social, pero también una apuesta al futuro".

También el presidente del PJ pampeano y ex gobernador Rubén Marín reconoció su apoyo a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández y aseguró que "quien dice que Alberto no tiene autoridad es porque no lo conoce". En tanto, el intendente electo de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, miembro de La Cámpora, concluyó: "El camino es la unidad y a nivel nacional hay que replicarlo con una campaña limpia".