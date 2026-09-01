A 4 años del atentado a Cristina Kirchner: fuerte mensaje de Axel Kicillof

A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof se pronunció a través de sus redes sociales para exigir el esclarecimiento de las responsabilidades intelectuales y financieras detrás del ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

Un reclamo judicial por el esclarecimiento del ataque

El mandatario de la provincia de Buenos Aires sostuvo que la causa judicial continúa impune en lo relativo a las estructuras de financiamiento y planificación que habrían intervenido en el intento de asesinato.

Axel Kicillof expresó textualmente en sus plataformas oficiales: "Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo".

Asimismo, el dirigente político reafirmó la postura de su espacio político sobre el desarrollo de la investigación al señalar que "seguimos exigiendo que se haga justicia".

Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales.



Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una... — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026

Contexto político y movilización parlamentaria

El pronunciamiento del jefe provincial coincide con la convocatoria de diversos sectores del Partido Justicialista a una jornada de movilización y manifestación frente al domicilio de la ex mandataria.

El reclamo central apunta a la falta de pruebas concluyentes en los expedientes que investigan a los eventuales instigadores, en un escenario donde las tensiones institucionales continúan marcando la agenda pública.