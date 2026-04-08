A Adorni le prestaron 200 mil dólares sin intereses

La declaración de la escribana de todos los bienes recientemente adquiridos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso un manto de sospechas aún mayor sobre las operaciones realizadas por el funcionario y ninguna claridad sobre el origen de los fondos con los que se realizaron las adquisiciones.

La notaria Adriana Nechevenko brindó una declaración clave de más de dos horas en Comodoro Py y explicó que las dos generosas ancianas que le vendieron el departamento de la calle Miró al 500 en el coqueto barrio de Caballito a Adorni, le prestaron la friolera de 200 mil dólares estadounidenses a cero costo, es decir sin intereses.

El jefe de Gabinete entregó un anticipo de 30 mil dólares y se comprometió a pagar el saldo en el curso de un año, sin pagar intereses. Esto representaría una erogación mensual de mas de 16 mil dólares, es decir, mas de 23 millones de pesos al mes.

Esto sumado a que un día antes, el dueño anterior, el exfutbolista Hugo Morales, declaró haber vendido la propiedad por una oferta que le hicieron "dos jóvenes" que podrían ser familiares de las jubiladas o conocidos de Adorni.

Por otro lado, la escribana detalló que el crecimiento patrimonial de Adorni siguió una lógica de hipotecas sucesivas. En 2024, Adorni manifestó su interés en hipotecar su vivienda de la Avenida Asamblea y entonces la notaria le consiguió dos prestamistas que le otorgaron 100 mil dólares en este caso con un interés del 11% anual.

Otras ancianas generosas que cobran muy bajos intereses, lo que explicaría porque Adorni no recurrió a la banca pública como el resto de los funcionarios. Aún así, por ese préstamo, el jefe de Gabinete estaría pagando mas de 1,3 millones de pesos por mes, a descontar de su actual salario de 7 millones.

Según Nevechenko el funcionario consiguió otra bicoca: con ese efectivo, más otros 20 mil dólares de ahorros propios, Adorni compró una casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), es decir, pagó una casa en un country tradicional con cancha de golf, pileta común, caballerizas y diversas comodidades por el irrisorio precio de 120 mil dólares.



