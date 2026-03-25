A cuánto cotiza el dólar hoy y el dólar blue

El mercado cambiario local transita una rueda de relativa calma este martes.

El dólar oficial en las pantallas del Banco Nación se mantiene sin variaciones en $1.530 para la venta, sirviendo de ancla de referencia para el esquema minorista.

En el segmento mayorista, la divisa opera en torno a los $1.510, conservando una holgada distancia respecto al límite superior del esquema cambiario.

En cuanto a las cotizaciones implícitas en el mercado de capitales, el dólar MEP muestra un comportamiento estable negociándose en la zona de los $1.526, lo que ubica a esta cotización por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) exhibe leves avances y cotiza cerca de los $1.589, manteniendo contenida la brecha cambiaria. En la plaza informal, el dólar "blue" cotiza en $1.545 para la punta vendedora, acompañando la tónica de bajo volumen y reducida volatilidad.

Riesgo País

El índice de Riesgo País, elaborado por JP Morgan, se ubica en torno a los 491 puntos básicos.

Durante la sesión, la deuda soberana en dólares registra rendimientos mixtos con sesgo cauto, a la espera de la publicación del IPC local de agosto y datos de inflación en Estados Unidos.

La lectura del mercado refleja un sesgo defensivo en el que prima la consolidación de posiciones sobre la toma de riesgo activo.

Tipo de Cambio / Indicador Compra Venta Dólar Oficial (BNA) $1.480,00 $1.530,00 Dólar Mayorista $1.502,50 $1.511,50 Dólar Blue $1.525,00 $1.545,00 Dólar MEP $1.526,60 $1.526,60 Dólar CCL $1.589,10 $1.589,10 Dólar Tarjeta / Turista - $1.989,00

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.