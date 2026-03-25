A cuanto cotiza el dolar hoy y el dolar blue

El mercado financiero inició la semana exhibiendo un marco de calma operativa y estrechamiento de brechas.

La combinación de menores requerimientos de divisas para la importación de energía y una liquidación de divisas de la agroindustria que se mantiene constante le otorgan previsibilidad al esquema cambiario.

Asimismo, la demanda sobre las cotizaciones alternativas se mantiene acotada por la absorción de pesos y la constante oferta en el segmento financiero.

El tipo de cambio oficial minorista (BNA) cotiza sin variaciones en $1.530 para la venta y $1.480 para la compra. Por su parte, en la plaza informal, el dólar blue opera alineado al segmento financiero, cotizando a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

En los tipos de cambio implícitos, el dólar MEP o bolsa cotiza en $1.525,92, registrando un comportamiento con pendiente positiva contenida.

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza en torno a $1.591,54, sosteniendo una brecha acotada frente al oficial. La convergencia entre las cotizaciones libres y las mayoristas responde al ingreso de divisas vinculadas al crédito corporativo y al saldo comercial favorable que viene acumulando el balance externo.

Riesgo País

El indicador elaborado por JP Morgan descendió hasta la zona de los 490 puntos básicos.

La perforación sostenida del piso de los 500 puntos se encuentra fundamentada en la firmeza de la deuda soberana en dólares.

Los inversores continúan canalizando flujos hacia los globales argentinos en un contexto donde el superávit de la cuenta corriente y la acumulación neta de reservas internacionales mejoran la capacidad de pago del Tesoro.

El mercado interpreta este nivel del indicador como un paso clave hacia la recuperación de acceso al crédito internacional voluntario.

Pizarra de cotizaciones del lunes 7 de septiembre

Cotización Compra Venta Dólar Oficial (BNA) $1.480,00 $1.530,00 Dólar Blue $1.520,00 $1.540,00 Dólar MEP $1.525,92 $1.525,92 Dólar CCL $1.591,54 $1.591,54

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.