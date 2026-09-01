A cuatro años del atentando contra Cristina Kirchner: el mensaje de los partidos políticos

En un nuevo aniversario del intento de magnicidio perpetrado el 1° de septiembre de 2022 contra la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una amplia coalición de fuerzas políticas hizo público un documento titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario". En el escrito, los dirigentes reivindicaron el ejercicio de la política como herramienta institucional y manifestaron un categórico rechazo a la violencia en la resolución de los conflictos sociales.

En el texto, las agrupaciones remarcaron que el ataque no debe ser considerado un episodio aislado, sino analizarse en un contexto atravesado por discursos de odio, estigmatización, desinformación y violencia política: "Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física".

Cabe mencionar que la declaración fue suscripta por representantes del Partido Justicialista, Frente Renovador, Encuentro Republicano Federal, Nuevo Encuentro, Principios y Valores, Movimiento Nacional Alfonsinista, Patria Grande, Frente Amplio por la Democracia, Radicalismo Auténtico, Libres del Sur, Unidad Socialista, Unidad Popular y Forja, entre otros espacios.

El pronunciamiento recordó que el país estuvo "a centímetros" de atravesar esa frontera cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a la cabeza de Fernández de Kirchner. "Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido. Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino", expresaron.

Asimismo, remarcaron que "en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida".

El documento vinculó esta reflexión con el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aunque los firmantes aclararon que no buscan establecer equivalencias históricas, señalaron que la experiencia del terrorismo de Estado dejó el aprendizaje de resolver diferencias mediante las instituciones.

Se cumplen cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, cuestionaron los discursos que presentan a la política como sinónimo de corrupción, las campañas de hostigamiento y el uso del "lawfare", al que definieron como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para "perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática".

"Resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública", advierte el texto.

"Nunca más la eliminación del adversario"

Hacia el final de la proclama, las fuerzas firmantes expresaron su solidaridad con la exmandataria y enumaron una serie de compromisos en defensa de las instituciones: "La verdad frente a la mentira organizada. El debate frente a la estigmatización. La participación frente a la antipolítica. Trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático".

El cierre del documento reafirmó la premisa central del espacio: "Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política".

Entre los dirigentes firmantes destacan José Mayans, Diego Giuliano, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Juan Grabois, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Carlos Castagneto, Mario Secco, Emilio Pérsico, Carlos Heller, Jorge Rivas, Claudio Lozano, Gustavo López, Esteban San Pedro, Eduardo Sigal, Juan Carlos Alderete, Lucrecia Monteagudo, Jorge Kreyness, Matías Barroetaveña y Humberto Tumini.

La difusión de este comunicado coincide con una concentración convocada por el peronismo y espacios aliados frente al edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

El mensaje del PJ contra la Justicia: "Sigue sin investigar"

Desde el Partido Justicialista escribieron en redes sociales: "4 años del atentado contra Cristina. 4 años de impunidad". En el posteo señalaron que "La Justicia sigue sin investigar a los autores intelectuales, a los que idearon y financiaron el ataque". "Es el pueblo argentino el que necesita conocer la verdad de lo que pasó ese día: quiénes, cómo y por qué intentaron asesinar a Cristina", cierra el mensaje compartido en X.

Cómo quedó la causa

Finalmente, debemos mencionar que la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente resolver si corresponde aplicar la agravante de femicidio en la causa por la que ya fueron condenados Fernando Sabag Montiel, a diez años de prisión, y Brenda Elizabeth Uliarte, a ocho años.

En abril pasado, la Sala II hizo lugar al recurso de queja de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, y resolvió analizar si el intento de asesinato de la exvicepresidenta debe encuadrarse dentro de una modalidad de violencia de género.