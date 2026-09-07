A la espera del Súper RIGI, Milei recibió autoridades de Tesla y de una creadora de data centers a gran escala

Después de la reunión con el Gabinete, el presidente, Javier Milei, continuó su agenda en la Casa Rosada con dos reuniones con importantes firmas de tecnología. Recibió autoridades de la estadounidense Tesla, comandada por Elon Musk, y de DayOne Data, con vínculos accionarios con la gigante china GDS Holdings.

Luego de ratificar el rumbo económico ante los ministros de ajuste fiscal y monetario, el Presidente recibió a potenciales inversores extranjeros que podrían aprovechar los beneficios de alivios impositivos y otros del Súper RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio y el gobierno nacional acelera tratativas en el Senado para conseguir la aprobación total.

Apunta a iniciativas de infraestructura tecnológica masiva y coloca sobre la mesa de negociación varios alivios atractivos: Alícuota reducida de impuesto a las Ganancias al 15% (diez puntos menos que el RIGI tradicional); tasa reducida del 3,5% para utilidades distribuidas; arancel cero para importaciones y retenciones cero a las exportaciones; libre acceso a divisas provenientes de las exportaciones, entre otros.

Con la motosierra (símbolo de recorte del gasto del Estado para Milei) sobre la mesa de trabajo del despacho principal, acompañaron en la primera cita con ejecutivos de los Estados Unidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La recepción a la automotriz Tesla en la Rosada ocurre cuando todavía no se agotó el conflicto entre los que supieron ser socios políticos en la Casa Blanca republicana: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Musk, al mando de la firma con dirección en Texas.

Milei en las oficinas texanas de Tesla con Elon Musk.

Además de la foto de la reunión, desde Presidencia de la Nación se informó la participación por la empresa de David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.

Súper RIGI: Milei incentiva data centers a gran escala

En la segunda reunión de Milei con empresarios en la Casa Rosada posiblemente interesados en los beneficios del Súper RIGI se sentaron, en cambio, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pese a los recientes ruidos con la embajada norteamericana por su cruzada contra los acuerdos y negocios entre el país y compañías chinas, el líder de La Libertad Avanza recibió a DayOne Data.

Desde Presidencia detallaron los asistentes: su fundador, William Huang; su CEO, Jamie Khoo; el miembro de la Junta Directiva, Alejandro Aguzin; y el inversor de Pinceville Capital, Joaquín Rodríguez Torres.

Javier Milei con potenciales inversores atraídos por el Súper RIGi.

Sobre este intercambio, agregaron que se trata de una "compañía líder en el desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube".

La multinacional (anteriormente conocida como GDS International) se dedica en parte a construir centros de datos de gran escala (hiperescala). Hace rato que el Presidente destaca que el país podría posicionarse como un centro de cómputo regional.

Al ser un rol que muchas potencias económicas en el norte rechazan, crecen las marcas interesadas en la Patagonia que ofrece un clima frío ideal en combo con los beneficios que ofrece el gobierno de Milei.

Los motivos por los que otros países no aceptan la construcción de data centers de gran escala en sus territorio ha sido principalmente el consumo energético extremo, su impacto ambiental masivo, el agotamiento de recursos críticos y el escaso beneficio laboral directo que aportan a la región.