A los 1000 días, Milei cambia por Malvinas, pero el modelo económico sigue "sagrado"

Con 1.000 días completados de gobierno nacional, al presidente Javier Milei le quedan otros 460, es el 31% del mandato que espera ratificar en las urnas en 2027, cuando buscará la reelección. Con ese objetivo, tomó dos decisiones recientes: abrazar la causa Malvinas que hasta ahora relativizó como "sagrada"; ratificar el rumbo de ajuste y motosierra.

Ambas determinaciones tienen matices. La defensa nacional de las islas del Atlántico Sur y sus áreas circundantes implicaron un giro para Milei, que como jefe de Estado -más allá de su admiración por Margaret Thatcher- sostuvo siempre el reclamo de soberanía, pero no desconoció la autodeterminación de los isleños que ahora sí son "usurpadores". Pasó el anuncio, se viene el tiempo de las acciones.

Habrá que esperar al devenir judicial y parlamentario de las medidas presentadas por cadena nacional. Es un tema que hábilmente la Casa Rosada pone en debate cuando la oposición se prepara para impulsar una vez más otro caliente este 9 de septiembre en Diputados, al intentar una sesión por las deudas de millones de familias en mora.

El endeudamiento está entre las preocupaciones centrales de los argentinos según las encuestas junto con "salarios bajos" o "llegar a fin de mes": el bolsillo de muchos que no alcanza para cubrir gastos fijos. En ese top 3 que completan corrupción, inflación, no figura Malvinas.

Milei rechaza abordar el panorama económico doméstico que plantean esas mediciones. En cambio, exhibe sus resultados al estabilizar el tipo de cambio y opta por atender el sentimiento nacionalista resurgido del Mundial de Fútbol también evidenciado por las consultas de opinión.

"Las Malvinas son argentinas".

No había más margen para no hacerlo por lo menos en el plano discursivo tras la imagen que recorrió el mundo de la bandera por Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección Nacional tras el triunfo sobre Inglaterra.

En términos de la militancia libertaria se podría decir que fue "domada" por ese sentimiento nacional tanto la admiración de Milei por la expremier británica Thatcher como la comprensión pública de la posición de los isleños sobre la que Inglaterra fundamenta el rechazo al diálogo bilateral ante la ONU y la aceptación de la resolución 2065, entre otras que ratifican el reclamo argentino.

Milei fue más allá de lo discursivo igualmente y prometió avanzar con la base naval integrada en Tierra del Fuego; la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (con área de Inteligencia -SIDE-, Economía, Defensa y Cancillería adentro del articulado) y más.

Así, el Presidente decidió jugarle otro pleno a su socio más importante, su par de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante los 1.000 días supo afianzar esa relación, determinante en horas de desasosiego cuando el dólar parecía dispararse en la previa de las elecciones de medio termino. Y ahora que las encuestas lo ubican en un franja no deseada de cara al 2027.

Milei y la decisión sobre la economía a los 1.000 días

"No voy a cambiar", clarificó sobre la gestión económica en el cierre de la semana desde Misiones, al visitar por primera vez la provincia de litoral. Fue la conclusión tras varios discursos similares, como el que dio en un foro libertario: "A los que me dicen que flexibilicemos, la respuesta es no".

El modelo es "sagrado" para Milei aún cuando las encuestas alarman los despachos de la Casa Rosada por ubicar su imagen como conductor de La Libertad Avanza entre 40 y 30 puntos, cuando supo oscilar los 40 y 50 hasta el último verano en que los gobernadores aliados lo ayudaron aprobar la reforma laboral.

Javier Milei cumplió mil días de gobierno.

Coincide, a su vez, con momentos decisivos para que la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia Karina Milei e integran otros ocho miembros como el asesor presidencial, Santiago Caputo, tracen la estrategia electoral con la planean ganarle una vez más al peronismo -la eliminación de las PASO es considerado por la mayoría que se sienta allí cada martes como una táctica clave y su debate llegará a comisiones a mediados de este mes-.

La mesa la completan también los alfiles parlamentarios violetas como Martín Menem, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete Diego Santilli que maneja las tratativas con los gobernadores; a su vez, ahí hay otro integrante insoslayable para los tiempos que corren: el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Es que en esas reuniones se discute también la gestión económica. Si bien la decisión final en este área es de Milei, hubo intentos, según corrieron versiones recientes, de transmitir alivio a los trabajadores y jubilados por el ajuste y su impacto en el poder adquisitivo.

Un trascendido es que se discutió allí la mejora del bono de las jubilaciones de la mínima, congelado en 70.000 pesos en los 1.000 días de gobierno, pero no hubo forma de convencer a Milei. En cambio, se concretó un aumento salarial para las fuerzas de seguridad y Caputo anunció el uso del fondo de Anses (FGS -"la plata de los jubilados"-) en un plan de incentivo a los créditos hipotecarios a tasa fijada por el Estado con tope de 7,5%.

Milei ratificó el rumbo en Misiones.

Milei dijo esta semana que comprende a los que le plantean esos alivios: "sé que algunos hasta tienen buenas intenciones cuando me lo sugieren", marcó ante empresarios al ratificar su rechazo a redistribuir el gasto público, subir impuestos a los que más tienen (incluso cuando al recaudación cae) o incentivar el consumo. Son cosas que aborrece como "keynesianas" y resume en plano electoral como "plan platita".

Completó en Misiones de cara al 2027: "Si prediqué algo toda la vida y ahora por las elecciones cambio a una política monetaria laxa, mis conferencias cuando me vaya a ganar la vida en el sector privado pasan a un precio cero", dijo al recordar que renunció a la jubilación de privilegio por lo tanto, prometió: "redoblaré al máximo mi ortodoxia".

Además, volvió a elogiar a Caputo: Con "Toto llevamos mil días juntos y no hay chances de que se vuelva keynesiano ni que abandone la ortodoxia", aclaró luego de que el ministro hablara de "justicia social".

Finalmente, con evidente destreza como político adquirida en los últimos 1.000 días, Milei encadenó en Misiones su modelo económico de ajuste, motosierra, "reformas" y "expansión de las exportaciones" a ser el motivo que hoy, en la puerta de otra campaña por las urnas, "nos permite jugar en geopolítica y avanzar en el reclamo por Malvinas".