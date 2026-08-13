Abogados por Argentina confirmó a Biglieri como candidato al Consejo de la Magistratura

Abogados por Argentina (AxA) confirmó la candidatura de Alberto "Nacho" Biglieri para representar a la abogacía ante el Consejo de la Magistratura, un respaldo que surgió del IV Congreso Nacional de la agrupación realizado en Rosario, de cara a la elección del 20 de octubre.

La definición fue acompañada por dirigentes y referentes de distintas jurisdicciones del país, en el marco de dos jornadas en las que el funcionamiento de la Justicia y el rol de la abogacía dentro del Consejo ocuparon buena parte de los debates. Entre los principales temas aparecieron la demora en los concursos, las vacantes sin cubrir y la necesidad de mejorar los mecanismos de selección y control de magistrados.

El perfil de Biglieri

Distintos participantes destacaron del candidato su "experiencia, independencia y compromiso con la abogacía". Su trayectoria incluye su paso como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y como asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación, además de su recorrido académico y profesional.

Los ejes de la propuesta

Otro de los planteos que atravesó el encuentro fue la necesidad de fortalecer una representación genuina de la profesión. Entre los dirigentes hubo coincidencias en que quienes lleguen al Consejo deben defender los intereses de los abogados y sostener una agenda propia, por encima de alineamientos partidarios.

En esa línea, la candidatura comenzó a delinear como ejes mejores procesos de selección, respuestas frente a las vacantes, controles eficaces y una mayor presencia de la abogacía en las decisiones que atraviesan al sistema de Justicia.

Qué viene ahora

El calendario electoral marca que el 14 de septiembre se presentarán las listas y el 20 de octubre se realizará la elección. Hasta entonces, el trabajo estará concentrado en ampliar los apoyos y sumar a colegios, asociaciones y referentes de la abogacía de todo el país detrás de una propuesta de alcance federal.