Aclaración de Adrián Ravier: "No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación de Javier Milei"

Tras la conferencia de prensa brindada desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, avisó desde su cuenta de X que "no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas".

La contundencia de la "importante aclaración", según el mismo Ravier la presentó en su mensaje en la red social, demuestra la relevancia interna que se le dio puertas adentro del gobierno a sus declaraciones.

Ravier no nombró a los protagonistas de su aclaración pero no hacía falta. Desde la mañana circuló con intensidad en redes la confirmación que realizó ante la consulta de la prensa acreditada en la Rosada, cuando respondió que el cineasta Santiago Oria reemplazó al asesor presidencial, Santiago Caputo, al frente de la coordinación de la comunicación digital.

Lo llamativo fue que en las horas siguientes ningún alto funcionario del Poder Ejecutivo ratificó su confirmación.

En concreto, Ravier respondió en la conferencia de prensa que el equipo que comanda Oria suplantó la función que cumple desde antes del comienzo del gobierno el de Santiago Caputo.

"Entiendo que sí. La parte de comunicación digital, lo que no le quita importancia, la figura de Santiago Caputo para este Gobierno", dijo Ravier y desencadenó la confusión interna en las filas de La Libertad Avanza.

Ante el revuelo, horas más tarde de la conferencia Ravier dialogó con el portal El Destape y subrayó sus elogios a Santiago Caputo al tiempo que dio por ciertas versiones que corren en la Rosada sobre que lo consulta antes algunas conferencias de prensa.

Aclaración de Ravier sobre la comunicación del gobierno.

A su vez, Ravier dijo que Oria tiene "cada vez tiene más injerencia en la narrativa del gobierno, cosa que antes no pasaba".

Algunas voces relacionan ese cambio al giro comunicacional del discurso del presidente de la Nación Javier Milei reinaugurado en sus presentaciones sobre morosidad y su mirada sobre los que "no llegan a fin de mes", entre otros posteos con insultos contra el periodismo en redes.