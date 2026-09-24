La actividad económica registró una caída del 2,9% en el mes de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción del 2,9% interanual durante el mes de julio en Argentina.

Asimismo, el indicador mostró una baja desestacionalizada del 0,8% con respecto al mes anterior.

El desplome de la actividad económica estuvo impulsado por los números negativos registrados en la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista, sectores que continuaron sintiendo el impacto de la contracción del consumo interno.

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Actividad económica: ¿cómo varió cada sector en julio de 2026 a nivel interanual y cuánto incidió en el nivel general? https://t.co/jkD57fslJK pic.twitter.com/xfwzUN0KZD September 24, 2026

El comportamiento de los sectores productivos

El reporte del organismo estadístico reflejó un desempeño desigual entre las diferentes ramas de la economía nacional.

Mientras que la producción industrial cayó un 8,5% y el comercio se redujo un 5,2%, otros rubros vinculados a los recursos naturales lograron amortiguar la caída general del índice.

Entre las cifras oficiales del sector productivo se destacaron las siguientes variaciones interanuales:

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una suba del 5,1%.

La Explotación de minas y canteras anotó un crecimiento del 4,3%.

La Construcción presentó un desplome interanual del 11,4%.

Dinámica acumulada y proyecciones del mercado

Con el resultado correspondiente al séptimo mes del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica acumula un retroceso superior al 3% en lo que va del período.

La evolución de los sectores vinculados al mercado interno continúa condicionada por el poder de compra de las familias y el costo del financiamiento.

Las estimaciones proyectadas por analistas privados anticipan que la actividad mantendrá signos de estancamiento en la segunda mitad del año.