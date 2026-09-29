Tras su deceso, el Departamento de Fotografía del Senado difundió una selecicón de la labor de Juan Carlos Pagotto en la cámara

El Departamento de Fotografía del Senado dio a conocer hoy, tras su deceso, una selección del registro fotográfico institucional del senador nacional Juan Carlos Pagotto durante sus funciones en la Cámara de Senadores de la Nación.

El material documenta el trabajo del representante de la provincia de La Rioja en las distintas instancias del debate legislativo y en el trabajo de comisiones.

Trabajo en comisiones e intervenciones en el recinto

Las imágenes registran la participación del legislador en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, espacio clave donde se debatieron proyectos centrales de la agenda institucional.

Asimismo, la cobertura fotográfica abarca sus intervenciones desde su banca durante las sesiones ordinarias en el recinto de la Cámara Alta.

En dicho ámbito, el legislador impulsó debates en torno a reformas normativas y proyectos vinculados a la administración de justicia.

Encuentros institucionales y labor territorial

El archivo incluye fotografías de reuniones de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo y representantes de diversos sectores sociales además del día que realizó la jura en el cargo.