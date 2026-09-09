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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

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Acuerdo del Gobierno con Starlink para conectar escuelas rurales

El Ministerio de Capital Humano informó que se encargará de seleccionar la lista de escuelas beneficiarias y de coordinar los esfuerzos con las provincias.

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El Gobierno firmó un acuerdo con Starlink para conectar a escuelas rurales de la Argentina.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, se informó un acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink Argentina S.R.L. para "conectar diversas escuelas rurales y comunidades aisladas".

"Capital Humano se encargará de seleccionar la lista de escuelas beneficiarias y de coordinar los esfuerzos con las provincias, mientras que el ENACOM aportará el marco normativo y los recursos", resaltó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

Acuerdo del Gobierno con Starlink para conectar escuelas rurales
Acuerdo del Gobierno con Starlink para conectar escuelas rurales

También resaltaron que "mediante este acuerdo, la empresa Starlink instalará 6000 kits para proporcionar Internet fiable y de alta velocidad a colegios rurales y zonas aisladas de todo el país".

"Además, como parte de su ´Plan de impacto de Starlink´, ofrecerá un servicio subvencionado a centros en los que la banda ancha terrestre es limitada o inexistente", resaltó.


 

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