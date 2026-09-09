Acuerdo del Gobierno con Starlink para conectar escuelas rurales

El Gobierno firmó un acuerdo con Starlink para conectar a escuelas rurales de la Argentina.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, se informó un acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink Argentina S.R.L. para "conectar diversas escuelas rurales y comunidades aisladas".

"Capital Humano se encargará de seleccionar la lista de escuelas beneficiarias y de coordinar los esfuerzos con las provincias, mientras que el ENACOM aportará el marco normativo y los recursos", resaltó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

También resaltaron que "mediante este acuerdo, la empresa Starlink instalará 6000 kits para proporcionar Internet fiable y de alta velocidad a colegios rurales y zonas aisladas de todo el país".

"Además, como parte de su ´Plan de impacto de Starlink´, ofrecerá un servicio subvencionado a centros en los que la banda ancha terrestre es limitada o inexistente", resaltó.



